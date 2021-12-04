中市推「大人讀冊去，銀向學習」計畫　圓心元協會今展豐碩成果

▲台中市社會局推「大人讀冊去‧銀向學習」計畫，台中市圓心元協會今天舉辦成果展（下同）。（圖／台中市政府提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市65歲以上人口達40萬人，市府社會局推動「大人讀冊去，銀向學習」計畫，開放民間申辦多元課程；台中市圓心元協會今天舉辦成果展，市府社會局長彭懷真到場致意，發現民間創意無限，能量豐沛，希望未來遍地開花，讓每個行政區長者都能健康開心、享受學習樂趣。

台中市圓心元協會表示，這次結合社會資源，分別和國資圖、中廣台灣台及幸福花園合作，推出「影音時代」、「生命翻轉」、「菊世代投資」、「我是大畫家」、「大家都不想失智」等5大主題課程，很受初老族和銀髮族喜愛；歷經8個月完成課程，今天在大墩文化中心舉行成果發表會，會場有捏陶與植物栽植、藝術的畫家仿作、養生的材料展示，更有聲音魔力的品味等學員作品。

參與「菊世代投資」的學員說，教師周餘治打破禁忌，除指導銀髮族打理財務，也提醒學員考慮未來如何支配剩餘錢財，並分享立遺囑的「眉角」，相當實用；參加「影音時代」的廖英妃在課程中，克服面對麥克風的恐懼，還學會以數位科技和子女互動，自己當老師時則發揮中醫世家專業，分享養生飲食和穴道按摩，藥膳飲食則最受學員歡迎。

參加「影音時代」和「生命翻轉」課程的學員說，學習過程很開心，感謝市府社會局的這項創新計劃；圓心元協會理事長吳瑞麟表示，相關課程都針對初老銀髮族，提供身、心、靈全方位照護，很欣慰每堂課充滿歡樂笑聲。

彭懷真說，「銀向學習」是個實驗計畫，除了圓心元協會，今年「銀向學習」通過13項計畫，包括「媒人學」計畫，普遍受到好評；而台中市在全國社區照顧關懷據點中，獲得卓越縣市金點獎，也獲得《遠見》雜誌最宜居熟齡友善城市第一名，未來希望投入更多資源，讓後青年及銀髮族都能健康快樂、活躍老化。