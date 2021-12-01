銀髮族生活需求　華醫「樂齡療癒誌」聯合成果展登場　

▲中華醫大設計思考與實作課程「樂齡療癒誌」聯合成果展師生開心秀成果，校長孫逸民（左一）偕同副校長兼主秘洪明權等師長參觀學生創作聆聽學生導覽解說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學設計思考與實作課程聯合成果展，1日起在圖書館二樓開展出1週，主題「樂齡療癒誌」係以高齡社會銀髮族生活需要作為設計思考發想，引導學生依據銀髮族需要進行實體創作，再將學習成果在場域實現，以辦展方式提供觀摩，加深學習印象及提高學習成效，校長孫逸民對學生創意當面讚賞鼓勵。

設計思考與實作課程是近來在大學頗夯的創新課程，以微學分方式開課，由不同學系和專業的老師以跨領域方式參與授課，課程分D1設計思考發想模組、D2作品實作模組及D3場域實現共3個模組，由不同老師進行授課。

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中華醫大今年的設計思考與實作課程，結合長照系王靖婷老師、醫技系李德修老師、生物醫學研究所朱木貴老師、護理系黃靜君老師、食品營養系湯雅理老師及通識教育張明蘭老師，以高齡社會作為設計思考發想，引導學生設計創作符合銀髮族生活與照顧需要的作品。

選課的224位學生分成3個模組在老師的帶領下，經過2個月的課程學習，總共產出銀髮人物誌設計思考10件、實體創作22件，內容有同理心地圖、人物誌、押花、種子吊飾、鋁線動物飾品、纏繞水苔球等多種療癒植栽；此外，還有適合牙齒不好的老人沖泡食用的速纖懷舊芭樂凍晶粉和管灌快易通冷凍餐；結合智慧資訊媒介、簡單易懂，可以鼓勵老人家提高接種疫苗意願的COVID 19疫苗報馬仔、結合3C成癮防治與視力保健的桌遊牌卡3C益智翻牌對對碰和兼具益智與娛樂效果的3C大富翁牌卡。

值得一提的是，學生的創意實作在老師推薦下參加2021全國性華醫創客松大賽「健康照護」與「智慧生活」創意實務專題競賽，湯雅理老師指導的速纖懷舊芭樂凍晶粉和管灌快易通冷凍餐獲得優勝殊榮；黃靜君老師指導的3C益智翻牌對對碰、COVID-19疫苗報馬仔、3C大富翁也獲得佳作的肯定。

為分享師生在課程共同呈現的成果，課程團隊在圖書館二樓開放空間舉辦2021年設計思考與實作課程聯合成果展，把學生從設計思考到作品設計製作到實體完成，以展覽方式開放觀摩及分享全校。孫逸民校長偕同副校長兼主任秘書洪明權等師長到場參觀，對師生用心投入課程的教與學，各項實體作品頗富巧思和創意給予當面肯定，並稱讚師生優秀的表現就是華醫最好的軟實力。