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銀髮人才服務據點　助高齡者重返職場

▲臺北市南港銀髮人才服務據點，為55歲以上或退休想再重返職場的民眾，提供就業諮詢、開發彈性工時非典型工作機會。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

隨著國內低生育率，台灣面臨少子化、高齡化危機，其中台北市更將在明年底進入超高齡社會，北市成立南港銀髮人才服務據點，為高齡者量身打造職缺。

▲▼110年就業服務宣導,臺北市就業服務處,南港銀髮人才服務據點,銀髮族,老年人求職,就業,重返職場。（圖／記者姜國輝攝）

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▲臺北市南港銀髮人才服務據點，提供高齡者就業服務諮詢。（圖／記者姜國輝攝）

擁有婦嬰護理專科背景、居服員丙級證照經歷的銀髮人員，想要重返職場，透過銀髮人才服務據點的媒合協助，成為居家長照機構居服員，居服員表示，「有這個銀髮族人才的服務據點，是給銀髮族多一份服務的窗口，銀髮族來這裡，背景也許是高學歷，想要從事什麼樣的工作，很快就會連接上，就像我來就告訴他，我想要做居服的這一塊。」

如今順利重返職場，她也鼓勵更多銀髮者，勇於貢獻專長，更提到，「台灣到2025年就是超高齡，現在已經是高齡，你很想你的後半段人生是能夠豐富充實的，然後有自信這樣子、有目標的，而不是退休就是吃飽飯，就會覺得很空洞在那邊等，我覺得就是充實過。」

▲▼110年就業服務宣導,臺北市就業服務處,南港銀髮人才服務據點,銀髮族,老年人求職,就業,重返職場。（圖／記者姜國輝攝）

▲透過企業合作媒合，替銀髮者找到合適的工作。（圖／記者姜國輝攝）

南港銀髮人才服務據點業輔員袁玉珍表示，「在開發廠商的時候，就是會盡量去傳遞，中高齡銀髮族這些人才優勢，在人才的部分，他來做諮詢時候，我們會引導他瞭解他希望做什麼，及他能不能做什麼，他如果有缺的能力，我們也會跟他說其實有很多就業的職訓課程可以去參加。」

▲▼110年就業服務宣導,臺北市就業服務處,南港銀髮人才服務據點,銀髮族,老年人求職,就業,重返職場。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼南港銀髮人才服務據點除了工作諮詢，也有提供研習營課程資訊。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼110年就業服務宣導,臺北市就業服務處,南港銀髮人才服務據點,銀髮族,老年人求職,就業,重返職場。（圖／記者姜國輝攝）

了解銀髮族過去的專業與經驗，幫助他們找到符合個人專長的工作，銀髮人才服務據點，也有提供短期技能研習課程資訊，以及經驗分享的座談會等活動，幫助銀髮者學習培養新技能，透過輔導與媒合，協助高齡者再度重返職場發揮所長。

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