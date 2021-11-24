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「凌晨五連殺！」英雄聯盟不老電競開打　萬人朝聖：阿嬤都比你強

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／弘道老人福利基金會）

▲阿公、阿嬤要比賽了。（圖／翻攝自Facebook／弘道老人福利基金會）

記者曾筠淇／綜合報導

在多數人的印象中，電子遊戲競技常被視為年輕人的專利，不過，這群阿公、阿嬤可沒有輸，他們努力了11個月，勇往直前、克服挑戰，將在星期日參加「不老電競大賽」。消息曝光後，也引來網友驚訝直呼，「我阿嬤都比你強」、「光是他們願意嘗試就覺得很感人」。

「弘道老人福利基金會」主辦了「不老電競大賽」，這些銀髮族選手將於《英雄聯盟》中一戰高下。主辦方在臉書粉專上貼文，提到「一路走來，爺爺、奶奶與我們一起努力11個月分」，從無到有、做好準備，將於星期日（28日）參賽。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／弘道老人福利基金會）

▲▼阿公、阿嬤神情超認真。（圖／翻攝自Facebook／弘道老人福利基金會，下同）

▲阿公、阿嬤要比賽了。（圖／翻攝自Facebook／弘道老人福利基金會，下同）

粉專提到，這些阿公、阿嬤在8月至11月的培訓中，每週要花2個小時的車程來上課，甚至還會提前1小時到教室練習；除此之外，他們在課堂中總拿著筆和紙來寫筆記，下課時間，他們會不斷向年輕教練問問題，或是向子女請教各種戰術，就連回家了，還會相約「今天幾點上線？」

阿公、阿嬤克服挑戰，就像大家常說的「不老精神」。星期日的10點至下午5點，「健行雄不老戰隊」、「弘光獵鷹不老戰隊」、「正修龍不老戰隊」將正式開打，主辦方也邀請大家收看直播，替阿公、阿嬤線上加油打氣。

▲阿公、阿嬤要比賽了。（圖／翻攝自Facebook／弘道老人福利基金會）

▲阿公、阿嬤的鍵盤上有貼便利貼。（圖／翻攝自Facebook／弘道老人福利基金會）

阿公、阿嬤專注練習的神情令人相當感動，不少網友都在貼文底下留言表示，「還說八旬阿嬤不能半夜趙雲五連殺」、「枯藤老樹昏鴉，阿嬤凌晨五殺」、「看到年長者願意接受新的事物，真的很佩服協助的每個人」、「LOL很吃臨場策略反應，感覺的確滿適合老人家活化大腦的」、「真的是最酷的電競團隊」。

此外，粉專也在留言處表示，阿公、阿嬤的視力不比年輕人，所以還有孩子幫忙做了便利貼，「幫助長輩找尋與記憶，讓長輩們在操作上比較順手。」

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