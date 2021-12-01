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北市頒菁業獎同步誓師　78家銀髮友善企業開職缺助中高齡重返職場

▲▼（業配）臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第五屆菁業獎/青鳥展翅獎頒獎典禮，台北市長柯文哲親自到場表揚入選的優質企業與學校。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

生活中心／台北報導

不畏疫情衝擊，不少企業仍發揮社會責任，提供職缺招募優秀人才，緩解低迷的就業市場，讓有需求的民眾順利找到工作，北市勞動局昨（11/30）在文華東方酒店舉辦「臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第五屆菁業獎/青鳥展翅獎頒獎典禮」，市長柯文哲親自到場表揚入選的47家優質企業與4所學校，現場也與78家中高齡友善企業、機構簽署合作意向書，為中高齡銀髮族開出4427個友善職缺，開啟樂齡就業健康勞動。

大至每年在花博館舉辦的全國最大場就業博覽會，小至每週在就業服務站的微型徵才，參與企業不僅提供優良職缺，疫情期間也持續與北市勞動局密切合作招募進用人力，在第五屆菁業獎及青鳥展翅獎頒獎典禮上，特別頒發獎項肯定並感謝企業及學校的貢獻，共有47家企業獲菁業獎，世新大學、臺北商業大學、臺灣科技大學、臺北醫學大學等4間大專院獲青鳥展翅獎的殊榮。

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要拿到獎項並不容易，評選需通過14項指標核定，包括提供多元職缺及教育訓練、特定對象及高齡者就業服務、學校合作職場體驗實習等，由北市就服處評比後，再送至所在地機關協助查詢勞動法規執行情形，過程縝密確實，尤其勞動照顧部分更被列為重要的企業參考指標。北市勞動局長陳信瑜說，「在疫情重創百業的情況下，很感謝企業仍踴躍參加，願意釋出職缺協助民眾就業。」

▲▼（業配）臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼現場與78家中高齡友善企業、機構簽署合作意向書，將為中高齡者提供職缺。

▲▼（業配）臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

除了在疫情期間提供就業機會，隨著台灣少子化，邁入高齡化社會，勞動市場已經在悄悄地轉變，青年族群與銀髮族共事成為未來趨勢，如何提升中高齡者勞動參與率、退休後重返職場，是北市府大力推行的目標。北市勞動局配合「中高齡及高齡者就業促進法」上路，率先於今年6月設立「銀髮職務新創中心」，與企業成立策略聯盟，而驗收半年來的推動成果，包含托幼、餐飲及零售等，目前已有78家中高齡友善企業、機構加入，針對55歲以上中高齡者提供適合職缺。

▲▼（業配）臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲為協助中高齡進入就業市場，柯文哲致詞時提到，企業應先檢視工作內容並規劃職前訓練，此外，整個社會氛圍也要有活到老、學到老的終身學習態度。

柯文哲在致詞時提到，台北市的勞動市場面臨三個問題，分別是結構性失業、銀髮族就業率低、20～29歲青年就業率低，尤其在65歲以上就業人口部分，日本、南韓約可達35%，台灣卻只有8%，再加上戰後嬰兒潮、少子化、現代人平均壽命延長，以及人口結構老化，中高齡族群在短短7年從不到14%，現在已超過20%，如果不讓中高齡進入就業市場，台灣勞動力一定不足，未來可能影響國家整體經濟發展。因此，為協助銀髮族就業，企業應先檢視工作內容，看看哪些適合銀髮族來做，並規劃職前訓練，此外，整個社會氛圍也要改變，要有活到老、學到老的終身學習態度。

而多年前就關注高齡社會議題的麥當勞，作為銀髮友善企業之一，也在會中分享招募中高齡者的心得，人力資源部協理陳志豪說，「中高齡夥伴不管是在關懷、耐心及穩定性，與顧客之間的友善互動，工作態度令人讚許，為年輕夥伴帶來好的示範作用，彼此也可以分享經驗、互相學習。雖然速食業強調快速服務，但我們透過調整職務與訓練方式，協助適應工作環境，所以只要願意跨出那一步，中高齡夥伴在職場上還是能有很多表現。」

▲▼（業配）臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲麥當勞人力資源部協理陳志豪認為，中高齡者只要願意跨出那一步，在職場上還是可以做很多事。

▲▼（業配）臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲雙連幼兒園長林梅綺觀察提到，中高齡夥伴的工作表現不輸給年輕人。

已經有90多年歷史，在幼教界是一所老園所的雙連幼兒園，20多年前教會看見台灣高齡化社會來臨，成立了安養中心，並透過各種活動，讓幼兒園與安養中心的老人家有互動機會，隨著銀髮職務新創中心成立並經過座談後，也加入成為銀髮友善企業的一員，園長林梅綺指出，「為協助中高齡夥伴就業，幼兒園新創增加的職務內容，像是擔任守護員陪伴孩子、隨車人員、園藝栽培、教導母語，除了可以從旁陪伴、支持和鼓勵孩子，重要的是，他們的工作表現一點也不輸給年輕人。」

▲▼（業配）臺北市銀髮職務新創中心第一屆友善企業聯盟宣誓大會暨第頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲北市勞動局長陳信瑜表示，中高齡者進入勞動市場，將是未來重要的目標方向，由台北市做為領頭羊角色，相信可以讓更多縣市來參考。

陳信瑜表示，為鼓勵健康勞動就業，銀髮族可以回到短期職場中，貢獻自身的智慧及經驗，台北市首創「銀髮職務新創中心」，針對職務做拆解，量身打造合適職缺，又能保留原來勞工的就業權，例如「守護員」一職，在家長提早或晚到接送孩子時，就能由他們代為協助照顧幼兒，也可以讓幼教人員有更多備課時間，除了幼教業，現在有越來越多企業願意進用中高齡者，像是物流業，因為長輩很早起床，就可以投入理貨，從事簡單整理的倉儲工作。協助中高齡者進入勞動市場，相信會是未來重要的目標方向，由台北市做為領頭羊角色，可以讓更多縣市來參考。

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