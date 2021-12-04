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嘉市警新世代雲端資料中心　獲2021 永續城市特優獎

▲▼新世代雲端資料中心4大省 嘉市警智慧安全服務大躍升。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼新世代雲端資料中心4大省 嘉市警智慧安全服務大躍升。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市以成為台灣西部走廊消費新都心，打造「全齡共享、世代宜居」的智慧城市為願景，嘉義市警局向來更是致力於運用創新科技來強化城市安全，升級有感市民服務，在高度倚賴資通訊服務的今日，更需具備高韌性、高信任、永續性的IT資訊科技基礎架構，才能承載不斷躍升的警政智慧服務。

今年嘉市警在市政府與市議會的預算支持下，投入警政資訊機房的基礎體質大改造，創新採用當前最先進的超融合虛擬化技術，建構新世代雲端資料中心基礎架構，提供更敏捷、高效、安全的雲端警政服務。

市警局電腦機房使用迄今已近30年，原採用傳統三層式IT架構，包含伺服器主機、儲存及網路等基礎設施，因設備系統迥異，運作複雜，耗費大量的人力管理維護，發生服務中斷時更是疲於奔命找尋問題點。隨著5G網路、物聯網、AI的蓬勃發展，數據資料持續爆炸性的成長，快速回應的高速運算需求益增，舊有架構也面臨了擴充成本昂貴、缺乏彈性難以延展、佔用空間且耗能龐大等問題，整體架構早已不符現今雲端數位服務的需求，更難以發展創新科技的加值應用，因此嘉市警資訊IT團隊今年規劃導入當代最新的資訊技術，建構嶄新前瞻的IT基礎設施。

▲▼新世代雲端資料中心4大省 嘉市警智慧安全服務大躍升。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉市警新世代雲端資料中心是基於資源共享的超融合基礎架構，將運算、儲存與網路結合成單一系統，利用虛擬化技術將各項實體資源整合成為一個大的抽象資源池，透過超融合平台集中統一控管，資源可以彈性配置給運行其上的虛擬機，不再受限於硬體規格，可將寶貴的資訊資源做到最佳化利用。

落實聯合國SDGs永續發展指標精神：嘉義市今年甫榮獲2021 永續城市特優獎，市警局長黃建榮說：「新世代雲端資料中心正是落實聯合國SDGs永續發展指標精神，有4大省，1省時間、2省空間、3省電、4省錢！」

「1省時間」，新架構具備高效能的運算能力，搭載10G超高速網路服務，低延遲，效能卓越，各項資訊應用系統移轉至虛擬機後，每秒讀寫次數由1500次提高至8萬5000次，效能大幅提升57倍，加速行政效率，躍升市民有感服務。

「2省空間」，將舊有實體伺服器全面移轉至虛擬機後，原本需要6個大型機櫃置放實體主機，現在大大瘦身，只需1/3機櫃即可完全容納，節省了92%的空間。

「3省電」，由於實體設備大符減少，電力耗能也大符下降，每年可節省用電約4萬5千度，節能減碳更環保。

「4省錢」，新架構不僅解決了老舊系統升級成本太高的問題，且基於資源共享，資訊資源得以充份善加利用，不會閒置浪費，將來新系統亦可直接在超融合平台上快速部署，無需額外購買硬體設備，降低整體維運成本。

面對未知的天然災害及與日俱增的攻擊威脅，保護民眾個資與公務資料安全也十分重要，雲端資料中心建立完善的備份備援與災害還原機制，具備高韌性的應變恢復能力，透過統一平台智慧管理，全方位即時監控，IT人員可以隨時掌握整體維運狀態，確保雲端資料中心高可用、高穩定且更安全。

市警局長黃建榮指出，實踐安全宜居的城市願景，需仰賴資訊科技的協助，有了高效安全的基礎設施，才能支撐起大數據、人工智慧等解決方案的運作，資訊安全管理制度已於今年9月通過ISO 27001國際資安認證複驗，如今新世代雲端資料中心基礎架構完成之後，未來將可承載更多智慧安全創新應用的發展，雲端資料中心可以收容多元複雜的巨量資料，運用大數據智慧分析本市治安交通狀況，找出高風險熱時熱點，據以規劃勤務，達到精準執法，將有限警力做最佳化運用，以機先預防作為促進城市安全，打造嘉義市成為壞人最討厭的安全城市。

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