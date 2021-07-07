嘉義市大小文青快看！一筆入魂正義五反　青春專案書法大賽徵件

▲▼嘉義市警局疫情期間推廣書法活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情期間，許多學校雖已放暑假，仍要大家齊心防疫守在家；嘉義市政府警察局在此期間，為培養青少年從事正當休閒活動，並鼓勵書法研習風氣，以啟發人才提升生活品質，特別配合今年青春專案預防犯罪宣導系列活動，邀請嘉義市政文堂筆墨莊協助辦理學生書法徵件比賽，凡對書法寫作有興趣，且就讀學校或設籍地於嘉義地區的學生，歡迎踴躍參與，即日起收件至今年8月1日，務請把握時間。

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本次比賽組別計有國小中低年級組(一至四年級)、國小高年級組(五、六年級)、國中組、高中組等四組，作品內容書寫以青春專案預防犯罪宣導有關之防制少年接觸新興毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用等四大主軸之反毒、反幫派、反詐欺反網路賭博、反性剝削預防犯罪宣導有關等宣導資料、標語為主，其書寫內容由參賽者自行擇題撰文書寫。

嘉義市政府警察局表示，比賽評審由主辦單位遴聘書法家或書法老師擔任評選委員，各組並擇優取前三名，特別獎勵第1名禮券5000元、獎狀乙紙，第2名：禮券3000元、獎狀乙紙，第3名：禮券2000元、獎狀乙紙，佳作獎各組各5名、各頒發禮券500元及獎狀乙紙。

但得獎者如有身份不實之情事，除取消其得獎資格、追回獎金及獎狀外，取消之名額不予遞補，亦須承擔法律責任，同時所有參賽及得獎作品歸主辦單位所有，相關作品可由主辦單位自行或授權將作品集結出版，或用以其他用途之運用。

▲嘉義市警局書法比賽報名表。（圖／嘉義市政府提供）



市警局指出，送件方式可逕寄嘉義市東區中山路195號嘉義市政府警察局少年警察隊收；若採現場送件，則逕送嘉義市東區體育路37-2號政文堂筆墨莊，送件作品務需於背後右下角須浮貼報名表，參賽作品亦不得由他人代筆，若經評審委員認定不實，即取消參賽資格；頒獎日期將待後續疫情控制及相關防疫警戒解除後另行通知。

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