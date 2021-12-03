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為雲林學童打開閱讀的想像大門　宏致電子捐贈「會跑的圖書館」

▲宏致電子捐贈的圖書車，大約可裝載1000本書籍，深入山區、沿海的偏鄉，讓書香觸角抵達雲林每個角落。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲宏致電子捐贈的圖書車，大約可裝載1000本書籍，深入山區、沿海的偏鄉，讓書香觸角抵達雲林每個角落。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

宏致電子股份有限公司捐贈雲林縣政府2輛「行動圖書車」，協助雲林縣提升閱讀軟實力，今(3)日舉辦贈車記者會，由宏致電子股份有限公司董事長袁万丁親率主管捐贈，縣長張麗善及文化觀光處陳璧君處長代表受贈，同時啟動雲林縣2021台灣閱讀節。

「行動圖書車」熊勇號、徐海鋒號皆以公司員工名字命名，宏致電子股份有限公司董事長袁万丁說明，宏致電子公司自2006年起，每年皆以優良員工的名義捐贈，過去是捐贈救護車，2016年起則捐贈行動圖書車，不僅鼓勵員工，也讓員工致身公益，看著自己名字的車到各地服務鄉親，內心的感動跟延續的正向力量，是獎金所無法取代的。

袁万丁表示，古人常說「行萬里路，讀萬卷書」，希望雲林鄉親能藉由這2輛圖書車以及張縣長與縣府團隊的努力，讓知識更淵博、視野更開闊，走上世界舞台與人競爭，並協助雲林蔬果行銷全世界，也盼大家有所成就後都能不忘回饋家鄉。

▲宏致電子捐贈的圖書車，大約可裝載1000本書籍，深入山區、沿海的偏鄉，讓書香觸角抵達雲林每個角落。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲宏致電子股份有限公司董事長袁万丁捐贈行動圖書車，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，學齡階段是啟發孩子閱讀的黃金時期，雲林縣跟其他縣市相比資源較不足，偏遠地區圖書及閱讀風氣因而受限，形成弱勢地區處境更加困難、邊緣化。感謝宏致電子股份有限公司袁董事長親自蒞臨雲林縣，捐贈2輛會跑的「行動圖書車」，讓書香的觸角深入縣內各角落，把更多知識帶進沿海及山區，讓縣內所有孩子因為閱讀而看見未來，啟動夢想。

文化觀光處長陳璧君表示，昨天徐海鋒號已經載滿圖書前往虎尾鎮立仁國小出任務，未來會開到雲林每一個鄉鎮市，便利學生及民眾借閱書籍，打造整個雲林都是你的圖書館，各鄉鎮市如有特別想閱讀哪類書籍，可於預約圖書車時提出，文觀處會依照需求安排書籍，讓民眾獲得真正想閱讀的書本。

文化觀光處表示，文觀處自11月10至12月31日於縣內24個公共圖書館辦理一系列活動，有多達50餘場的閱讀響宴來響應今年台灣閱讀節，例如小小說書人、聖誕老公公陪你攀樹過耶誕等，更邀請策展人王信智先生特別策劃「主題書展:最雲林．過聖誕迎新年」，聖誕裝飾結合雲林風格意象，北港燈籠燈串、巨大布袋戲偶、戲棚前椅凳，點亮雲林文化自信，歡迎大家一起走進圖書館。

▲宏致電子捐贈的圖書車，大約可裝載1000本書籍，深入山區、沿海的偏鄉，讓書香觸角抵達雲林每個角落。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「行動圖書車」熊勇號、徐海鋒號，未來會開到雲林每一個鄉鎮市，便利學生及民眾借閱書籍，打造「整個雲林都是你的圖書館」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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宏致電子股份有限公司行動圖書車雲林

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