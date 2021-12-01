鼎華智能sMES捐贈虎尾科大　全力培育跨領域智慧人才

▲鼎華智能表示，此次捐贈為該公司最新研發的「sMES系統」，期許從學校裡深耕培育產業對應的人才，提早為產業佈局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

鼎華智能系統股份有限公司今(1)日捐贈一套價值約新台幣580萬元之「sMES」給該國立虎尾科技大學工業管理系，並於虎尾科大貴賓室辦理捐贈儀式，「sMES」系統將有利於教學研究使用，雙方並持續產學合作交流，共同培育智慧生產領域菁英。

經濟部因應國內智慧製造發展趨勢與人才需要，於2016年建立iPAS產業人才能力鑑定，虎尾科大工業管理系為「智慧生產工程師」能力鑑定認同學校，設有術科考試場所，及「精實智慧製造實驗室」培訓場域。並針對智慧生產專業人才進行培育，導入產業合作教學策略，培養學生成為跨領域智慧生產人才。

虎尾科技大學說明，此次捐贈由虎尾科大工業管理系副教授李孟樺引薦，由鼎華智能總經理嚴子翔代表鼎華智能無償捐贈。「sMES」系統聚焦於智慧製造與工業互聯網，協助產業生產過程數位化、網路化及智慧化；運用於教學現場，可增益工管系課程接軌產業智慧化。

▲虎尾科大工業管理系設有「智慧生產工程師」術科考試場所及培訓場域，鼎華智能參訪虎科大工管系「精實智慧製造實驗室」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾科技大學校長張信良表示，鼎華智能為輔助高科技或傳統製造業在生產排程、製造執行及品質管理之產品與技術發展之公司，應用層面包含半導體、電子組裝、五金加工、汽配、塑膠製品等行業，提供企業數位轉型所需之軟硬體基礎建設，協助企業完善在生產運營管理數位化、智能化的推進。

虎尾科大秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，携手企業共同實踐社會責任。校長張信良並邀請鼎華智能成為產學合作夥伴，以輔導「sMES」製造執行系統學生實務操作，深化學生產業製造管理之專業技術，共同培育跨領域智慧生產人才，加速產業創新。

▲虎尾科大工業管理系設有「智慧生產工程師」術科考試場所及培訓場域，鼎華智能參訪虎科大工管系「精實智慧製造實驗室」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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