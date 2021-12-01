失智翁迷途被帶回警所　女兒超感激：才剛請村長廣播

▲蘇女接到警局通知，立即前往派出所帶回父親，對於警方積極協助及時尋回的為民服務精神，表示由衷感謝萬分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南警分局日前深夜接獲民眾報案，指大埤鄉聯美大橋南端有一位老翁獨自在路邊行走，因暗夜天寒非常危險。怡美派出所隨即派員前往，發現老翁僅身著薄長袖，冷得發抖，趕緊接回所裡提供熱茶暖身，經查為轄內失智老翁，電聯女兒時女兒表示才剛通報村長要廣播，感謝警方早一步找回父親，這才放下心中大石。

大埤鄉68歲蘇姓老翁晚間於家中洗完澡，說想到門外散步便著薄長袖上衣即走出家門，女兒過一下子見父親一直沒走進來，便道外頭查看，發現父親不見蹤影，慌忙地狂奔繞了住家附近找尋而找不著，又怕與父親錯身，緊張地不敢跑遠，立即通報村長，請村長廣播鄉親協助查看是否有父親身影。

才剛掛上與村長聯繫的電話，隨即接到派出所來電突通知，警方表示，蘇女獲知父親平安被載回派出所暖身，立即激動頻頻道謝，同時動身前往派出所帶回父親，對於警方積極協助及時尋回的為民服務精神，表示由衷感謝萬分。

斗南警分局方表示，對於失蹤人口協尋工作，警方秉持同理心，了解失蹤者家屬焦急難安與無助、期盼的心情，皆會鍥而不捨協助民眾早日返家團圓，展現「鄉親大小事，都是警察的重要事」之積極服務態度。

另本縣家中若有失智老人或無法自理民眾，可向警方申請「天倫D+卡」服務，只要高齡長輩配戴著智慧裝置，就能藉由GPS定位功能讓高齡長輩自由不受限，家屬也可透過手機或電腦追蹤其位置，若長輩遇到突發狀況，還可以按下求救功能鍵請求協助。

▲怡美派出所隨即派警員前往民眾通報現場，發現老翁僅身著薄長袖，冷得發抖，趕緊接回所裡提供熱茶暖身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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