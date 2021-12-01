勇敢跨舒適圈　轉戰營造業獲補助一年半加薪逾10萬元

▲邱健生說，雖然每天要與日曬、揚塵為伍，卻對未來更加篤定，「改變可能會面臨到很多的挑戰，但不試試看怎麼知道不會成功呢?」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在房市火熱、台商回流投資及產業擴廠需求條件下，近年營造工需求暴增，而營造業工作存在環境酷熱、危險、粗重等特性，除了面臨缺工問題更出現高齡化現象，雲林一位7年級生勇敢離開舒適圈，考取相關證照後透過就業中心推介還申請勞動部「缺工就業獎勵」，每月多領數千元補助津貼，等於再加薪10萬8千元。

雲林青年邱健生今年33歲，原本靦腆又文質彬彬的他是汽車輪胎鋼圈大廠的輪班技術員，領著穩定的薪資、過著習慣的作息，原以為自己會就這麼做到退休，但在跨越30歲後，赫然才驚覺自己無專精技術，在年輕後浪來襲危機感下，毅然決然離開待了八年的舒適圈。

▲邱健生在去年嘗試投入挖掘機訓練課程，在取得證照後透過虎尾就業中心引薦至現在任職的陸立營造公司，至今已穩定在職11個月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

邱健生在去年決定「改行」後，除了被勞動部獎勵措施所吸引，加上嚮往日本重機械職人精神，便嘗試投入挖掘機訓練課程，期盼自己可以成為重機械領域的專家，而他也在取得證照後，透過虎尾就業中心引薦至現在任職的陸立營造公司，至今已穩定在職11個月。



邱健生說，雖然每天要與日曬、揚塵為伍，卻對未來更加篤定，「改變可能會面臨到很多的挑戰，但不試試看怎麼知道不會成功呢?」邱健生鼓勵和他一樣站在十字路口的青年、中年甚至高齡朋友們，給自己機會勇敢再一次選擇、再一次嘗試，「有缺工獎勵作為後盾，可以增添繼續走下去的勇氣」。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，營造業與其他產業不同的是，作業者可能常得依不同工程區域變換工作地，也因這樣特殊的型態，讓工作者有機會參與到不同的學習環境，除了可接受變換工作地。

劉邦棟表說明，求職勞工只要符合連續失業達30日以上或非自願離職身分，並向各地就業中心辦理求職登記，經就業中心推介符合限定行業職缺，錄取後連續就業逾30日便可提出申請就業獎勵；每月核給新台幣5000元至7000元，申請期間最長可達18個月，最多可領10萬8000元。

▲33歲的邱健生考取相關證照後透過就業中心推介還申請勞動部「缺工就業獎勵」，每月多領數千元補助津貼，等於再加薪10萬8千元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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