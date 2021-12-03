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減緩地層下陷！雲林推廣二期轉作高粱　還可領1萬補助金

▲明年縣府將提高一期作轉作補助至2萬元，並比照桃園市補助種子費用，希望讓縣內農民都能安心種植，也讓搭乘高鐵的民眾感覺更安全，共創雙贏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府於今年8月中旬由土庫鎮農會與金門酒廠契作二期高粱，總種植面積約88公頃，種植地點在土庫、虎尾、元長等高鐵沿線農地，目前已陸續進入採收期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為因應極端氣候及地層下陷問題，雲林縣政府積極推廣在高鐵沿線種植旱作高粱，更邀請臺南改良場專家與契作高梁生產者及土庫鎮農會，共同分享高梁新品種的管理操作與實務經驗，縣長張麗善表示，種植高粱不只用水量少，還省工、省肥、省成本，收益不會比種水稻差，希望鄉親能多種植，共同減緩地層下陷。

雲林縣政府於今年8月中旬由土庫鎮農會與金門酒廠契作二期高粱，總種植面積約88公頃，種植地點在土庫、虎尾、元長等高鐵沿線農地，目前已陸續進入採收期，農業處特地舉辦觀摩會，增加農民對高粱栽培的了解。

農民高宗懋表示，二期作因氣候變遷、環境變化大，種植比較省工、省成本的作物，比較不會有損失，今年二期水稻產量不好，種高粱反而比較保本，還可以養地，地養好了，才有辦法應付各種狀況，對農民來講才是一種永續經營。

縣長張麗善指出，目前轉作高粱，中央補助每公頃4萬5,000元、農業環境基本給付補助5,000元、縣府今年加碼1萬元鼓勵轉作，小地主大佃農又可獲補助1萬元，農民收益不會比種水稻差。由於縣內一期稻作種植面積多，又逢缺水期，為鼓勵農民一期作改種高粱，明(111)年縣府將提高一期作轉作補助至2萬元，並比照桃園市補助種子費用，希望讓縣內農民都能安心種植，也讓搭乘高鐵的民眾感覺更安全，共創雙贏。

農業處長吳芳銘指出，釀酒用高粱新品種，平地產高粱一期作「台南7號」和二期作「台南8號」，不僅具有經濟價值，還可減少用藥、施肥，降低種植所需成本，又有助改善部分農地地層下陷的問題，呼籲農民踴躍種植。 

▲明年縣府將提高一期作轉作補助至2萬元，並比照桃園市補助種子費用，希望讓縣內農民都能安心種植，也讓搭乘高鐵的民眾感覺更安全，共創雙贏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲明年縣府將提高一期作轉作補助至2萬元，並比照桃園市補助種子費用，希望讓縣內農民都能安心種植，也讓搭乘高鐵的民眾感覺更安全，共創雙贏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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地層下陷臺南改良場契作高粱雲林土庫鎮農會二期作轉作

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