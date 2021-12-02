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蘇貞昌明報告「海空戰力提升特別預算案」　藍綠甲動備戰

▲▼立法院施政總質詢,行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院3日將邀請行政院長蘇貞昌赴立法院，報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」並備質詢，由於該案攸關岸置反艦飛彈系統計畫等重要經費，藍綠均祭出甲級動員應戰。國民黨團書記長陳玉珍2日受訪表示，明天將有相關動作，表達國民黨團的立場，並批「不要用抗中保台的大帽子任意揮霍」；民進黨團幹事長劉世芳則說，國民黨團近期停審明年度總預算案，背後動機就是，不希望台灣能夠製作量產飛彈來保衛台灣，「司馬昭之心」。

陳玉珍今天受訪表示，國民黨團明天將會有相關動作，表達自身立場。她強調，大家都支持編列軍購預算，不過，該預算案有空白授權、違反財政紀律的疑慮，《海空戰力提升計畫採購特別條例》訂定新台幣2400億元的經費上限，卻排除適用《政府採購法》。

陳玉珍表示，中科院在2014年至2020年期間，有36家得標廠商董監事，跟現在中科院35名現職員工，互為配偶跟一親等關係，質疑中科院是否能符合《採購法》的精神，「有相當大的疑慮」，並指希望政府不要用抗中保台的大帽子，任意揮霍國家公帑，也不要再用行政不中立的方法宣傳公投，「偷人民的納稅錢來洗人民的腦」。

劉世芳則說，國民黨主席朱立倫近期要求國民黨立委要支持公投案，用盡各種方法，全力杯葛部會預算，現在又要杯葛「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，背後動機就是，不希望台灣能夠製作量產飛彈來保衛台灣，「司馬昭之心」，且昨天立法院朝野立委歡迎「開放國會論壇」訪賓時，國民黨也沒有出現，現在還杯葛特別預算案，「是不是真的為了未來的紫荊論壇，怕得罪中國的朋友？」

至於藍營質疑《海空戰力提升計畫採購特別條例》違反財政紀律，劉世芳解釋，該特別條例攸關8項國造武器系統量產，因目前國內飛彈研發都放在中科院，確實會有逾8成預算在中科院，而中科院也必須釋出專門技術，尋求台灣廠商協助，例如委託中下游廠商採購鋼板、螺絲等，且有限定時限，在法定期限內向立法院委員會進行秘密報告等。

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