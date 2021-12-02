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一日出3包！行政院促交通部「究責」　提高台鐵安全防護措施

▲▼工地鷹架倒塌「砸中太魯閣」　台鐵大里＝福隆單線行駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲工地鷹架倒塌「砸中太魯閣」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵1日接連發生意外事故，交通部長王國材更因此震怒撤換工務處長，也讓外界好奇台鐵的改革進度。對此，行政院發言人羅秉成表示，台鐵近期發生若干安全問題，院長蘇貞昌都有掌握，也督促交通部後續究責及提高安全防護措施。

台鐵太魯閣號1日發生邊坡防護鋼軌斷落，車頭玻璃被擊破，所幸沒有造成人員受傷；交通部長王國材第一時間對鋼軌樁事件，已要求懲處並撤換工務處長及工務段長。但晚間北上的復興號列車在行經萬榮-鳳林區時，發生2車廂脫節分離的狀況。

針對台鐵意外頻傳，行政院發言人羅秉成主持院會後記者會時回應，台鐵的改革過程中，安全為先、安全為上，近日台鐵發生若干安全問題，院長都有掌握，也督促交通部後續究責及提高安全防範措施。

至於台鐵公司化的進度，羅秉成說，除了跟社會各界說明外，對內部的工會溝通是有必要的，「並沒有卡關，在相關的諮詢、溝通、對話告一段落後，相關法案政院會加速進行」。

羅秉成說，交通部鐵路局正跟工會持續密切溝通，且進行全國巡講和基層對話，慢慢收斂相關議題。就公司化草案內容收攏意見整理後，有沒有調整必要，將共同研議、盡速辦理，「時間會加速」。

羅秉成強調，台鐵改革安全至上是持續性的，後續公司型態朝企業轉型是需要修法，政府不會延宕或輕忽；此外，已在太魯閣事件後宣示台鐵改革的決心，會持續處理。

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