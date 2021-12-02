印度神童警告「12月這天後」最危險！疫情恐怖擴散　疫苗可能無效

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）預言12月10日之後疫情等多種危機都會再次升級。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／編譯

印度神童阿南德10月曾預言，全球將面臨「能源危機、極端天氣、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠疫情與飢荒」等7大難關，而且至明年5月前都不會好轉，加上11月19日的「血月現世」更會在近幾個月帶來震盪，結果，Omicron變異株現已入侵全球五大洲。他26日再次警告疫苗可能無法解決現有疫情。

阿南德（Abhigya Anand）預言稱，9月13日以後木星進入魔羯座，加上不明物體撞擊木星表面，這時期「會發生許多變化」，而這些危機在12月10日之後將進一步升級，尤其疫情在12月後會有更大規模擴散，疫苗接種率高的國家也要小心，包括英國、美國、新加坡以及以色列等4國家。然而，截至台灣時間2日下午，除了新加坡之外的3個國家全都出現Omicron確診病例，全球更有28個國家/地區已遭Omicron變異株入侵。

阿南德26日發布新影片，他以斯洛維尼亞的新聞為例指出，全球疫苗可能有「嚴重差別待遇」現象。文中一名吹哨者護士聲稱目擊政治人物與企業大亨選擇注射生理食鹽水而非真正的mRNA疫苗。他認為，此事可能發生在全球任何一個國家，其顯示出人們對於公衛系統感到害怕。事實上，印度神童先前就曾公開表示「疫苗無效」，長期來說甚至可能有害，呼籲大眾遵循傳統印度教及佛教中的「阿育吠陀」自然醫學，或當地傳統方式增加抵抗力。

儘管印度神童曾準確料中新冠疫情爆發，但他的預言其實也有失準的時候，例如他曾說2020年會發生第3次世界大戰、2021年2月會出現經濟崩盤，但都沒有發生。專研在西洋占星學的星座專家唐綺陽也曾表示，阿南德「非常危言聳聽」，更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

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