印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心！半年內難逃災禍

▲ 阿南德預告全球將面臨的7大危機。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）阿南德在最新預言中點出全球即將面臨的7大難關，依序為能源危機、極端天氣、經濟挑戰、電力短缺、供應鏈混亂、新冠疫情及飢荒，至明年5月前都不會有好轉趨勢，更點名中國、美國、歐洲及亞洲多個國家，呼籲人們提前做好準備。

阿南德10月22日的影片首先聚焦全球能源危機、極端天氣及經濟震盪，點出中國經濟放緩主因為能源、電力、供應鏈問題及恆大危機，有趣的是，這些困境都發生在9月13日以後，也就是他過去反覆提到「會發生許多變化」的日子，因為木星進入魔羯座，加上不明物體撞擊木星表面。

目前看似僅中國飽受打擊，但阿南德確信，危機影響範圍很快就會擴及全球各地，尤其供應鏈混亂將迅速加劇。這些困境預料將在12月10日後進一步升級，很快將會衝擊美國。

他也預告，極端天氣將在今冬衝擊全球，並在12月10日後加劇，帶來持續低溫及大雨，主因是未來一年許多國家進入「月亮年」，包括整個歐洲、印度及沙烏地阿拉伯等多個亞洲國家。

阿南德最後強調，上述7大危機正同時發威，很快就會重創全球，即便不是所有人都會受影響，世界主要大國也都難逃災禍，還會伴隨著飢荒、洪災等天災，料將發生在12月10日至2022年5月之間。

阿南德過去幾度預言成真，引起眾多網友關注。但台灣星座專家唐綺陽日前公開指出，她認為阿南德「非常危言聳聽」，呼籲民眾不要相信。若想確認他的預言是否精準，應親自觀看影片再判斷，而非聽信網路謠言。

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