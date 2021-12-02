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突破性感染各國頻傳　研究：單靠大規模打疫苗無法阻絕新冠傳播

▲▼英國，新冠，疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究指出，大規模疫苗接種沒法阻止COVID-19散播。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

據醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的一份最新醫學研究指出，大規模疫苗接種沒法阻止COVID-19散播，因為新數據顯示，完整接種者染疫的情況越來越多。

今日俄羅斯（RT）報導，研究人員檢視德國新增感染後發現，60歲以上完整接種者的確診比率，從7月時的16.9%一路飆升至10月時的58.9%。

這份研究發現英國也有類似狀況，印證越來越多完整接種者成為COVID-19傳染源。英國在3週內通報100例60歲以上確診者，當中89.7%的人完整接種疫苗，僅3.4%的人未接種。

格賴夫斯瓦爾德醫學大學（University Medicine Greifswald）衛環醫學研究所教授坎夫（Gunter Kampf）在這份研究裡指出，全英國因家戶接觸而感染的人，完整接種與未接種者間的比率幾乎相同，而在美國，5個接種率最高的郡（比率99.9%到84.3%）被疾病管制暨預防中心（CDC）列為「高傳染」。

以色列出現醫院內一名完整接種過疫苗的病患傳染給多名醫護、其他患者及家人的群聚感染，也令研究人員感到憂心。

歐洲聯盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天表示，是時候討論應否強制疫苗接種議題。歐洲入秋以來的COVID-19疫情急遽升溫，且最新變異株Omicron已在10個歐盟國家現蹤。

但這份研究的作者警告，決策者須承認完整接種者仍有可能散播病毒的風險。

坎夫說，目前許多決策者都假設已接種者可排除為傳染源，但若基於這種設定做公衛與防控決策，會是嚴重疏忽。

未參與這份研究的美國賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒學家布倫（Jesse Bloom）建議，人們還是要竭盡所能避免染疫機會，「能做的事很多，打疫苗、戴好口罩都是」。

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