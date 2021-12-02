打完3劑BNT確診Omicron　以色列醫生曝：是在倫敦千人會議中感染

▲茂爾認為自己是在倫敦的一場大型醫學研討會上被感染。（圖／翻攝自推特／@maor_elad）



記者張方瑀／綜合報導

以色列目前有4起Omicron病毒的確診病例，其中一名患者是已經打完3劑疫苗的心臟科醫師，他也是以色列目前唯一沒有非洲旅遊史的確診個案。他認為自己是在11月21日倫敦舉辦的一場大型醫學會議上被傳染，「雖然會議規定要出示疫苗接種證明，但並非每個人都有戴口罩。」

根據《衛報》報導，現年45歲的茂爾（Elad Maor）是特拉維夫謝巴醫學中心（Sheba Medical Centre）心臟科醫生，他接受採訪時坦言，成為首批確診Omicron病毒的患者，瞬間變成鎂光燈下的焦點有點不習慣，而他也確信，自己是在倫敦的一場大型醫學研討會上染疫。

What a mess! Came back from a conference in London. With a mask and 3 #Pfizer vaccines I managed to get #Omicron (case #3 in Israel). I guess that's one way to get into @CNN and @guardian. Still prefer in-person over the online format@EricTopol @Hragy #CardioTwitter #COVID19 pic.twitter.com/bgMgUOAi1D — Elad Maor (@maor_elad) November 30, 2021

他從英國返回以色列後開始出現輕微發燒、肌肉疼痛和喉嚨痛的症狀，最後在11月27日確定染疫，且基因定序結果為Omicron病毒。茂爾表示，他從倫敦回來後，可能還傳染給了一位69歲的同事，而幸好跟他一起前往倫敦的妻子沒有染疫，家中的三個孩子的檢測結果也都是陰性，「我認為這種變種的傳染力跟Delta沒有太大的不同。」

茂爾認為，他已經接受了三劑輝瑞/BNT疫苗，雖然不是很確定在哪個時間點被感染，但相信一定是在倫敦，「我是在倫敦染上Omicron病毒，這是肯定的，而這也很有趣，因為那是10天前的事情，這真的很早、很早。」

茂爾提到，在倫敦的這段時間，他都是搭乘地鐵和輕軌前往東倫敦紐漢區（Newham）ExCeL國際會展中心參加研討會，儘管會議規定要出示接種證明，但現場1250人中，還是有很多人沒有戴口罩，「地鐵上也有很多人沒有戴，我真的很訝異。」

他說，依照英國和以色列的旅行限制，他在11月20日抵達英國第二天的PCR檢測結果為陰性、11月21日研討會第一天的檢測結果也是陰性，接著在11月23日從倫敦搭機、11月24日凌晨抵達以色列時進行的第三次檢測結果也是陰性。

茂爾指出，「唯一合理的解釋是，我是在會議的最後一天感染的，可能是在機場也可能是在會議上，這就是為什麼第三次進行PCR檢測還太早，所以不是會議的第二天就是最後一天，因為你被感染的時間和檢測呈陽性之間會有一個時間差。」

茂爾在訪問中也敦促民眾接種疫苗，若符合資格也要施打第三劑加強針，「這一點的重要性要怎麼強調都不為過，我敢肯定，如果沒有疫苗，我的病情可能會更糟，對我的家人和朋友來說，結局也可能會更糟。」

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