林秉樞稱部分影片是高嘉瑜掌鏡　律師駁：非常荒謬！

記者杜冠霖／台北報導

林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴，被認定涉犯傷害、恐嚇等7罪，並於今日（2日）凌晨2時許被新北地院裁定羈押禁見。林男被移送至法院的路上，還聲稱私密影片雙方都有掌鏡。對此，高嘉瑜律師今開記者會反駁，這樣的說法非常荒謬，「沒有任何一部影片是高嘉瑜拍攝的！」

林秉樞被移送法院開羈押庭時聲稱，「很多人說偷拍或有什麼性愛影片，絕對絕對絕對不是事實，但3次警詢的時候，我都有提出這個，我們相關親密影片，都是由嘉瑜本人掌鏡，也都沒有外傳。那這個嘉瑜常常傳照片給我等等，沒有所謂偷拍或外流的問題。」

對於影片被指是高嘉瑜掌鏡，高嘉瑜委任律師反駁，這樣的說法非常荒謬，沒有任何一部影片是高嘉瑜拍攝的，至於照片以高嘉瑜先前說明為主。

高嘉瑜昨表示，男女交往，對方會要求女朋友傳一些照片給他，不只是自己，其他女朋友也被要求，且會逼迫一定要傳，甚至還拿著她的手機，傳她的照片給他，在Line裡面。

▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）



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