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判決案號公開了！林秉樞嗆殺前女友　法院認證「不只高嘉瑜受害」

記者劉昌松、黃哲民、黃宥寧／台北報導

林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜，隨後《東森新媒體ETtoday》接獲爆料，起底林的黑歷史。去年8月間，林秉樞就曾恐嚇前女友，暗示要散布裸照、嗆「信不信殺了妳跟妳小孩」等語，事後遭判處拘役40天。然而，這起事件在司法院裁判書系統被判定為「不公開」，讓高嘉瑜無從得知林有前科。不過，根據最新消息，判決內容今（2日）已於網站上公開，案號為「臺灣新北地方法院110年度審簡字第319號刑事判決」。

據悉，若案件涉及兒少、性侵害、家暴、營業秘密等事件，司法院裁判書系統會照關鍵字隱匿個資，或者全文不公開，不過，該系統的程式設計，有時會出現誤判情況，以至於林秉樞的前科「得以隱匿」，判決內容遭系統判定為不公開；如今經相關人員隱匿被害人的個資，林秉樞恐嚇前女友的判決內容已於今（2日）公開在網站上。

▲▼ 高嘉瑜、林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

▲林秉樞(右)涉嫌家暴高嘉瑜(左)，隨後遭起底曾嗆殺前女友。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

判決指出，林秉樞和某任前女友時常因為細故發生爭執，2020年8月11日到25日間，林多次打LINE語音對前女友說：「我不要在一起，我不要錢，我要整死妳」、「妳一定要照我講的做哦，不然妳會消失，妳相信我，我不會像很多人這麼笨，什麼攝影機阿什麼什麼旅行袋阿箱啊，不是這樣，妳真的相信我」。

林秉樞進一步要求前女友辭去工作，前女友拒絕「秉樞你這樣我沒辦法跟你繼續在一起」，林秉樞竟以存在手機內的前女友裸露照片及影片為要脅，「我現在開始玩死妳」、「我寄email，妳的影片，我都設好囉！妳試看看，妳明天妳就去沒關係，我就讓妳精彩到底。妳聽到齁！」、「那我會殺妳。妳聽到齁！我還會殺妳小朋友哦，妳聽到齁！」。

原本耐著性子的前女友一聽到孩子遭受威脅，開始反擊「這是底線，你不可以說殺我小朋友」，但林秉樞持續嗆聲：「我有妳手機定位我找得到妳哦…妳現在跟我跪下，跟我說對不起」，「妳現在跟我求饒…信不信我殺了妳跟妳小孩！」

前女友為了保護孩子，開始不斷地道歉「我做錯了對不起」，林秉樞仍不放手「妳可以找媒體找什麼記者都可以，但是最後法律上弄不到我身上妳信嗎？」、「妳會死哦！妳信不信！妳真的會死哦！好不好！」前女友最後決定向警方報案，林秉樞向辦案人員辯稱，前女友應該不會因此心生畏懼，最後被檢察官依恐嚇危害安全罪起訴。

林秉樞在今年8月到新北地院出庭時認罪，並和前女友達成和解，獲得原諒，林並請求法官看在他母親正在安寧病房，希望在母親有生之年盡力陪伴，法院最後判他拘役40天，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受6小時的法治教育課程。

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