林秉樞收押卻讓高嘉瑜「不寒而慄」　全因他說了這些話

▲林秉樞施暴高嘉瑜遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）



記者杜冠霖／台北報導

林秉樞涉嫌對立委高嘉瑜施暴，被認定涉犯傷害、恐嚇等7罪，並於今日（2日）凌晨2時許被新北地院裁定羈押禁見。林男被移送至法院的路上，還大喊「嘉瑜、小馬你們操作贏了！」對此，高嘉瑜委任律師李永裕表示，高嘉瑜對林男的發言感到「毛骨悚然、不寒而慄」，感覺有恐嚇意味在。

林秉樞在被移送至法院的路上，三度道歉也發出三點聲明，更大喊「嘉瑜、小馬你們操作贏了！」對此，李永裕表示，林先生移送地檢署路途上，走路短短時間都能捏造這麼多謊話，讓高嘉瑜非常不能接受。

對於林秉樞大喊「嘉瑜、小馬你們操作贏了！」、「嘉瑜看到這樣的情況應該很開心」，李永裕表示，高嘉瑜對這樣的發言感到毛骨悚然、不寒而慄，感覺是一個反諷講話，意思是說「你小心了」、「不曉得後面會面臨什麼樣的狀況」有恐嚇的意味在，1日也將相關事證提供給地檢署，地檢署也認為有恐嚇罪名，所以以此罪嫌將林秉樞聲請羈押獲准。

李永裕表示，林秉樞被查扣了一個隨身硬碟，根據媒體報導的照片看到是黑色，但高嘉瑜當時看到的是白色，林秉樞已經把證物掉包，並非高嘉瑜當時看到的白色裝置。據高嘉瑜目擊，豆腐頭裡面至少有四個女生的檔案，但現在查扣的豆腐頭並沒有，可見證據已經被湮滅或是移往他處。

對於林男否認散播影片，李永裕表指出，檢察官申請的罪名是意圖散布而持有猥褻影像，目前為止還在蒐集林嫌散布證據。

對於豆腐頭被掉包後續可能影響，李永裕表示，高嘉瑜在出來面對這件事情前，有對後續效應通盤考量，所以有天人交戰狀況，相信檢察官已經很努力，但還是拜託地檢署能夠盡快查扣相關證物。

對於影片被指是高嘉瑜掌鏡，李永裕表示，這樣的說法非常荒謬，沒有任何一部影片是高嘉瑜拍攝的，至於「指定衣服」拍照已她的說明為主。

林秉樞移送地檢署，檢方複訊後以7項罪名，包括意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密，和妨害電腦使用等罪，向法院聲請羈押禁見，新北地院凌晨裁准羈押禁見。