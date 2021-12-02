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5名婦女就有1人遭親密伴侶暴力　王婉諭點出現行法規缺漏

▲▼王婉諭舉行「性別暴力零容忍，一起做被害人的後盾」記者會。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲王婉諭舉行「性別暴力零容忍，一起做被害人的後盾」記者會。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴。時代力量立委王婉諭今（2日）舉行「性別暴力零容忍，一起做被害人的後盾」記者會，她提到根據衛福部公布最新調查報告，每5名婦女就有1人曾遭受親密伴侶的暴力；此外，現行法規針對數位性暴力防制，仍存在重大缺漏。

王婉諭表示，昨天看到高嘉瑜在媒體前，揭露自己在親密關係中遭到暴力對待的遭遇，令人感十分不捨，事後看到網路上許多不友善的言論，更令人感到遺憾，近年來不僅親密關係案件的通報數微幅上升，隨著現代親密關係的互動模式有所不同，親密關係暴力的樣態其實也有所轉變。

▲▼高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

▲高嘉瑜遭男友毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

王婉諭指出，衛福部每 4 年進行一次的「台灣婦女遭受親密關係暴力最新調查報告」，根據最新調查報告，台灣18至74歲的婦女遭到親密伴侶暴力的終生盛行率約19.62%，換言之，每 5 名婦女就有1人在其一生中，曾經遭受親密伴侶暴力，顯示親密關係暴力可能發生在社會上的每個人、每個角落。

王婉諭提到，根據衛福部保護司的統計，親密關係型態的家庭暴力案件，近10年來始終有超過8成的被害人是女性，整體通報案件數也微幅上升，一方面反映出台灣近年來通報意識的提升，同時也應同步檢視，被害人遭遇家庭暴力事件後會所需的多樣扶助，第一線的人力、資源是否充足。

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴高嘉瑜遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

此外，王婉諭也點出現行法規針對數位性暴力防制，仍存在重大缺漏。她指出，被害人面對未經同意散佈私密照片、影像時，僅能以《刑法》第 235 條散佈猥褻物品罪提告，除了刑度過輕之外，最大的問題是該條保護法益為「社會風化」，與被害人被侵害的「性隱私權」、「性自主權」法益，並不相當；更嚴重的是，欠缺被害人保護、事前防止影像散佈及事後下架機制的法律規範。

王婉諭表示，有鑑於《侵害性私密影像防制條例》專法的必要性與迫切性，正在研擬專法，務必讓所有身受數位性暴力行為威脅的被害人，有更周全的保護。

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