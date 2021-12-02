洪偉勝自嘲「下駟律師」　批公投綁大選變成半套的「烏龍綁大選」

記者蔡文鈴／台北報導

第四場公投意見發表會今（2）日登場！第19案「公投綁大選」於下午1時至2時舉行，正方代表人為淡江大學國際事務學院院長包正豪，反方代表人為律師洪偉勝。洪偉勝自嘲「我就是被朱立倫比做下駟的律師」，並抨擊這個公投綁大選的提案根本做半套「荒謬極了！」

洪偉勝表示，公投是對事選舉是對人，公投是直接民主，跟選舉意義不同，效果也不同，希望公投對事不對人，「不關上駟對下駟，就事論事，才是好事」，而自己不會跟朱立倫同台競選，因此針對這個提案更有把握能說服各位。

洪偉勝指出，台灣民主過去一直被國民封印著，那時候的公投法門檻高，因此被稱為鳥籠公頭，近年來出現幾次公投綁大選的前例，即便跟總統大選綁在一起的公投案，仍沒有通過門檻。因此，2017年修法後把公投門檻降低，年齡降到18歲，這一切都是希望讓公投不要成為不可能的任務，2018年才迎來了首次公投綁大選。

不過，洪偉勝說2018年公投綁大選的亂象，讓選贏的人，如同台北市長柯文哲贏的不爽快，輸的丁守中輸的不甘願，最後用這理由提起選舉訴訟；這樣的亂象影響選舉正當性，也讓公投議題失焦，讓公投綁大選兩敗俱傷，對台灣選舉不好。

洪偉勝也說，透過2018年的經驗發現，既然公投不是不可能任務，不用靠公投綁大選衝高投票率，因此才決定修法，決定每兩年舉辦一次公投，時間就訂在8月第四個周六舉辦，讓公投歸公投、大選規大選，民眾也可提早規劃時間，落實大家公投的權利，然而，國民黨卻說公投大選脫鉤是閹割、沒收台灣人的公投權，「根本是明顯的放假消息。」

此外，針對第19案公投主文，「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」

洪偉勝批評，這題根本不是公投綁大選，依這提案的說法，若公投案成立半年內沒大選是否就不舉辦公投？正方代表包正豪回應「不是不辦，是另外辦」，但這樣根本沒有比較省錢，也不是公投綁大選，根本是「做半套、半調子的烏龍綁大選。」

洪偉勝呼籲大家，不要被這個提案誤導，提案方說要讓大家公投綁大選，結果卻這麼不嚴謹，變成做半套的「烏龍綁大選」，這明顯顯示 出他們只是在關心可不可以干擾2024全國性選舉，根本不是關心台灣民主發展。

洪偉勝也提到，國民黨一邊要大家支持公投綁大選，但是在立法院提出的修正案仍維持「公投大選分開辦」的規定，卻要大家跟著蓋同意 ，「這簡直錯亂，荒謬極了！」

▼公投說明會，第19案反方代表洪偉勝律師。（圖／翻攝台視直播）



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