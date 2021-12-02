他PO文指食用瘦肉精後會罹癌　法院因為這個原因判無罪

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張男(48歲)在個人臉書社群po文「瘦肉精的毒，不是戴口罩就可以了，碰到皮膚也會吸收的」、「我親眼看過我姪子10年前用，下場是腦癌，癌細胞還把腦殼吃掉」，散布萊克多巴胺經人體使用後會造成癌症，張檢依涉犯食品安全衛生管理法第46條之1罪嫌提起公訴，彰化地院日前判決無罪。

由於18日公投在即，引發社會議論，對此彰化地方法院發言人黃齡玉庭長也做出說明。黃齡玉指出，依據食品衛生管理法第46條之1之成立，需以散布、傳播「捏造或虛構事實」為其構成要件，所謂「捏造或虛構事實」，必須內容出於「故意捏虛」，如果有合理懷疑誤認有這個事實而傳播或散佈，尚難認為有違法的故意。

其次，張男稱其在網路上之散布的言論，是基於其姪子養豬使用萊克多巴胺，而且他養的豬在市場上遭驗出有瘦肉精，後來他姪子因腦癌過世之親身見聞之經驗。再加上網路上的文章確實有提到瘦肉精會引發癌症之風險，並提出李世隆醫師關於瘦肉精之文章提到長期實用，可能致染色體畸變，從而引發惡性腫瘤。

法官參酌檢方偵卷內容，包括徐麗娟等人所著「萊克多巴胺與人體癌症之相關性評估報告」內容「近日有報導指出含瘦肉精之美國牛肉恐引起癌症轉移。…另引述一些流行病學之研究，指出與β腎上腺受體素有相反作用之β腎上腺拮抗劑可能有抑制癌症轉移之效果，藉以推論乙型受體素可能引起癌症」等語，顯見確實有報導提到瘦肉精會使癌症轉移，且有流行病學研究後作成瘦肉精可能會引起癌症之推論。

另外維基百科關於萊特多巴胺「…但目前的實驗數據無法確定其是否會對人體產生其他副作用，人體長期攝取殘留的萊克多巴胺是否會造成健康問題也尚不清楚，一些動物試驗顯示，瘦肉精會使癌細胞轉移能力增加30倍」，及相關相關精神科醫師蘇偉碩新聞報等，足見被告因見過相關新聞報導及網路文章，再加上姪子為養豬戶，曾使用過瘦肉精而離癌過世而合理懷疑，並非故意捏造，而判無罪。

對此彰化地檢署襄閱主任檢察官表示，對於彰化地院的判決，地檢予以尊重，將會再研議是否上訴。