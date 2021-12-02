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四大公投民調拉近　游盈隆五點分析：民進黨毀滅性危機尚未解除

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

1218公投腳步近逼，台灣民意基金會30日公布「四大公投、政黨競爭與台灣民主」最新民調，結果顯示，包括反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選同意票都比不同意票比例高，僅重啟核四一案不同意票比同意票多2.4個百分點。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，儘管距離拉近，但公投結果若是3：1仍會對民進黨政府造成毀滅性打擊。

民調出爐後，游盈隆就五點分析，第一，如果明天投票，四大公投結果將是3：1。反萊豬公投、珍愛藻礁公投和公投綁大選通過，而「重啟核四」公投不通過。但畢竟明天不是12月18日，事實上，現在距離12月18日投票還有17天。

游盈隆指出，四項公投除反萊豬公投外，贊成與反對雙方差距都在六個百分點以內，相關變數仍多，3：1只是現況的描述。如果公投最後結果是3比1，民進黨政府仍將承受重大災難性政治衝擊。換言之，類似「彗星撞地球」的毀滅性危機尚未解除。

第二，過去一個月，四大公投民意戰場出現重大變化。以同意與不同意雙方差距變化來說，反萊豬公投銳減23個百分點，高居第一；以下依序是公投綁大選縮減17.3個百分點，珍愛藻礁公投縮減12.5個百分點，最後是「重啟核四」公投縮減7.4個百分點。

游盈隆表示，前三項公投雖被顯著縮減領先差距，但仍持續保持至少近六個百分點以上的領先，只有「重啟核四」公投被逆轉成功，但差距只有2.4個百分點，顯示同意方支持基礎紮實，成敗尚無定論。

第三，比較十月與十一月民進黨支持者對四大公投的態度，在反萊豬公投方面，民進黨支持者投同意票者減少25.9個百分點，投不同意票者增加27.5個百分點；在公投綁大選方面，民進黨支持者投同意票者減少20.3個百分點，投不同意票者增加21.4個百分點；在藻礁公投方面，民進黨支持者投同意票者減少19.7個百分點，投不同意票者增加24.5個百分點；在重啟核四公投方面，民進黨支持者投同意票者減少9.1個百分點，投不同意票者增加14.3個百分點。

游盈隆指出，可看出「十一月驚奇」的最大關鍵是大量民進黨支持者的支持移轉，相形之下，其他政黨支持者和中性選民，除台灣基進與時代力量外，所受影響輕微或既定立場更硬。

第四，從結果論，過去一個月民進黨政府絕地大反攻，全黨傾巢而出，發動史無前例的高強度、高密度、全國性四大公投宣講，對大眾進行政策說明與說服，短期成效卓著；一方面成功逆轉「重啟核四」的民意趨勢，另一方面成功地大幅壓縮其他三項公投的落後差距。

游盈隆表示，民進黨政府確實有理由可以宣稱已完成階段性目標，這是一個「民進黨版的諾曼第登陸大作戰」，但距離「四個不同意」總目標的實現還很遙遠。

第五， 民進黨政府能在短期內將原本公投4：0扭轉成3:1，最重要原因除了空前高強度、高密度及全面性動員宣講之外，就是訴求政黨對決、論述聳動、全黨沆瀣一氣行動、和國民黨無力反擊等四個因素所致。

游盈隆指出，民進黨成功地召喚大量傳統支持者回流，其影響是全面性的，尤其是老人與中低教育程度者最為顯著。但也正因為如此，最後階段爭取民意支持相對將較為困難，因為必須面對大量較年輕且中高教育程度的選民，這些選民的特質是較有自主性，具獨立思考能力，不人云亦云。

游盈隆預測，如果說十一月是民進黨的歡樂時光（Happy hour)，一個容易且快活的階段（Easy phase），那麼，從現在到12月18日，將是逆勢攻堅最艱辛的階段。

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