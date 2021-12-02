批藍營縣市首長不敢對四大公投表態　賴士葆：人民的眼睛是雪亮的

▲國民黨立委賴士葆。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌搭乘專機宣導公投，對此，國民黨立委賴士葆批評，蔡政府為宣傳公投違背行政中立。總統府大言不慚的說宣講公投是公務非選務，但相較於蔡政府官員公然違法亂紀，汲汲營營宣導公投，很多藍營執政縣市首長至今仍瞻前顧後、不敢明確表態，「殊不知公投結果對政治的影響至鉅，皮之不存，毛將焉附？」

對於專機一事，總統府回應行政專機的運用會比照前總統，一切照規定辦理。賴士葆表示，馬英九黨務行程若使用行政專機就是由黨部付錢，蔡英文搭總統專機到高雄探視三立董事長自稱是私人行程，既然非公務行程，「蔡英文自己有自掏腰包付費嗎？宣導公投搭乘專機，公器私用，把國家當你家，不覺羞愧，還義正詞嚴。」

賴士葆指出，公投是彰顯主權在民，讓人民作主的神聖選舉，卻被蘇貞昌從頭到尾汙名化公投，稱之為是國民黨來亂的，這是對全民的污衊。全民參與公投，對公共政策表達意見，「在野的民進黨推動公投修法以及鼓吹公投綁大選那麼多年，蘇貞昌是否為過去帶動民眾做亂那麼多年感到羞愧？」

賴士葆指出，相較於蔡政府官員公然違法亂紀，汲汲營營的南北奔波宣導公投，很多藍營執政縣市首長至今仍瞻前顧後、投鼠忌器，不敢明確的表態。殊不知公投結果對政治的影響至鉅，皮之不存，毛將焉附？

賴士葆表示，若盤算自己的政治前途過多，民眾的眼睛是雪亮的，因為這是一場關乎人民健康、能源、環保、人權的公共議題，是非曲直非常明確。四個同意就是民意，唯有透過公投才能戳破蔡政府昨是今非的偽善、罔顧民眾福祉以及荒腔走板的能源政策，沒有猶豫和蹉跎的空間。