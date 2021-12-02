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LIVE／第4場公投說明會登場　苗博雅VS黃士修戰重啟核四受矚目

▲黃士修、苗博雅。（合併圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲黃士修、苗博雅。（合併圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投倒數16天！中選會今（2日）舉辦第4場公投意見發表會，規劃從上午10時半至晚間7時半間，共分成4個時段、每場1小時且中間有空檔的方式進行，全程將由台視轉播。在正反方代表上，較受矚目的包括第18案反萊豬由醫師蘇偉碩應戰，以及第17案重啟核四案，將是社民黨台北市議員苗博雅對決公投領銜人黃士修。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

中選會1日表示，第4場次意見發表會，首先由第18案於上午10時半至11時半登場，正方代表人為蘇偉碩，反方代表人為台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛。接著，第19案於下午1時至2時舉行，正方代表人為淡江大學國際事務學院院長包正豪，反方代表人為律師洪偉勝。

而第20案為下午3時至4時，正方代表人為荒野協會理事長劉月梅，反方代表人為行政院政務顧問、經濟部核能發電後段基金管理會委員謝志誠。最後，第17案為晚間6時半至7時半，正方代表人為黃士修，反方代表人為苗博雅。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

中選會也再次呼籲，為了加速投票流程及減少民眾等候時間，民眾進入投票所前，先瞭解題目以決定要投同意或不同意，進入投票所即可明確且快速圈票。

110年全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

▼第四場公投意見發表會正反方代表。（圖／中選會提供）

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關鍵字：

公投黃士修苗博雅

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