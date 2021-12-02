　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

棧橋影響藻礁0.4公頃　潘忠政：總統真的說謊耶

▲▼藻礁公投推動聯盟召開「臺灣要有力，行政要中立」記者會 潘忠政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸。立法院社會福利及衛生環境委員會昨（1日）前往考察，經濟部次長曾文生指出，棧橋橋墩的興建過程確實影響到藻礁，受損的藻礁僅有0.4公頃。對此，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政不滿表示：總統真的說謊耶。

潘忠政表示，曾文生及中油公司正式承認棧橋橋墩會破壞藻礁，但還是當場戳破蔡英文11月25日所說的，三接沒有破壞藻礁的謊言，他認為蔡英文應該不會想說謊，但會是哪個幕僚想陷害蔡，讓蔡照稿被迫說謊。

安排考察的國民黨立委蔣萬安表示，蔡英文上星期也到桃園視察藻礁、三接工程與大潭電廠，並強調「三接沒有蓋在藻礁上」，然而今日現勘後，經濟部承認棧橋橋墩的興建過程，確實影響到藻礁；雖然中油已盡力減少對藻礁的傷害，實際情況仍與蔡英文的說法有所出入。

蔣萬安指出，今日他在會中做出決議，經濟部及中油公司應於12／7 凌晨、當地海域水位最低時期，邀請中研院生物多樣性研究中心陳昭倫博士，以及相關民間環保團體參與現勘，確認棧橋工程對大潭藻礁是否造成危害，以及具體危害程度，讓事實真相能夠完整呈現。

另外，蔣萬安發現環保團體曾在2016年、2018年兩度提出申請，將大潭藻礁認定為自然地景，但主管機關卻未依照《文化資產保存法》規定，召開審議會進行相關審議。2016年至今已經5年，主管機關遲遲延宕、不依法行政的作法，令人難以理解。  蔣萬安說，大潭藻礁地形極其罕見，除孕育極豐富的海洋生態系，更具有世界自然遺產價值；國際保育組織藍色任務（Mission Blue）也在2019年，正式將大潭藻礁認定為世界海洋保育「希望熱點」。因此今日我也特別要求主管機關海洋委員會正視這個問題，希望能在於兩周內，就指定大潭藻礁為自然地景依法召開審議會進行審議。

蔣萬安強調，公投是民眾透過直接民主，決定政策走向的權利，也是對「事」的一個選擇。無論是今天的藻礁考察，或是我持續辦理的食安公投街講，都是希望在公投前，讓相關資訊做到公開透明，同時呼籲執政黨別再操作公投風向、發布誤導訊息，而是走入人群加強溝通，讓民眾在12／18公投日做出自主決定。

經濟部1日晚間回應，現場提到所謂的「損傷」，是因為接收站為避免影響岸邊設在外海，接完氣後一定要拉管線拉到岸上，才能把氣送到大潭電廠。中油現在用棧橋的方式，只需要設橋墩，對水下礁石只有0.4公頃的影響，占總面積的萬分之四。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
Joeman「31歲存到5000萬退休」！　5大致富原因曝
女網友「穿內褲」躺身邊！　男摸一把慘了
快訊／安泰銀確定嫁入國票金　股臨會通過　
林秉樞為「這件事」嚇到狂奔！　被打到滿身傷
Netflix下架超多神片！　這5部全掰了　
第三劑提前！　陳時中：午後可打莫德納「6萬人符資格」
26年來首次！大聯盟即將「封館」　原因曝光
網紅產品照「和淘寶一樣」！多LOGO貴2倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

四大公投民調拉近　游盈隆五點分析：民進黨毀滅性危機尚未解除

葉毓蘭指蘭嶼人不願核廢遷出因「無法享優惠」　陳瑩痛批泯滅人性

LIVE／第4場公投說明會登場　苗博雅VS黃士修戰重啟核四受矚目

美日政要同賀開放國會論壇　安倍晉三：民主精神已深植台灣民心

快訊／開放國會論壇「民主VS威權」　蔡英文：讓民主陣線更有韌性

快訊／穿「指定服飾」拍給林秉樞？　高嘉瑜：他要求女友要傳照片

被問高嘉瑜家暴案　馮世寬：跟我無關　我從沒打過太太

粉絲怨遭罷免後消失　王浩宇：被最愛的城市傷太深需要時間療傷

棧橋影響藻礁0.4公頃　潘忠政：總統真的說謊耶

LSE否認持蔡英文博士口試報告　孫大千控論文門案五疑點

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

2兄妹庭院玩耍...門口突見小牛！　哥化身英雄拿棍子驅趕勇敢保護

四大公投民調拉近　游盈隆五點分析：民進黨毀滅性危機尚未解除

葉毓蘭指蘭嶼人不願核廢遷出因「無法享優惠」　陳瑩痛批泯滅人性

LIVE／第4場公投說明會登場　苗博雅VS黃士修戰重啟核四受矚目

美日政要同賀開放國會論壇　安倍晉三：民主精神已深植台灣民心

快訊／開放國會論壇「民主VS威權」　蔡英文：讓民主陣線更有韌性

快訊／穿「指定服飾」拍給林秉樞？　高嘉瑜：他要求女友要傳照片

被問高嘉瑜家暴案　馮世寬：跟我無關　我從沒打過太太

粉絲怨遭罷免後消失　王浩宇：被最愛的城市傷太深需要時間療傷

棧橋影響藻礁0.4公頃　潘忠政：總統真的說謊耶

LSE否認持蔡英文博士口試報告　孫大千控論文門案五疑點

天使搶輸了！大谷少一個強投隊友　史卓曼3年19.6億加盟小熊

勞保退休金一次領超吃虧？　教你一步驟可多領10個月

罔腰確定改名字！鳳梨建議「改這樣」列出4字　網一看全笑翻

四大公投民調拉近　游盈隆五點分析：民進黨毀滅性危機尚未解除

再買次世代疫苗！陳時中證實與AZ簽約「明年採購500萬劑」

同款帽T台大的貴200！北商女嘆「價值差距嗎？」各校大學生打臉了

Joeman「31歲存到5000萬退休」！　他揭5大致富原因：月收至少200萬

佳冬阿北倒臥路邊全身血　枋警急救援送醫家屬窩心 　

黃鴻升虛擬公仔Alien666造型搶先曝！結合悠遊卡「勇敢逐夢」　

搶喝！最新0酒精「草莓特調手搖杯」來了　每口都是罪惡奶酒香

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

政治熱門新聞

林秉樞落網前還在說謊　放話毀了高嘉瑜

蔣萬安考察藻礁　里長開噴：傷我們感情！當初抗爭淨灘你們也沒來

幻象2000緊急降落、撞攔截網　空軍回應了

快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

男友打人　高嘉瑜：原因匪夷所思

LSE否認持有口試報告　葉元之：蔡英文論文比四十二章經還神祕

快訊／穿「指定服飾」拍給林秉樞？　高嘉瑜：他要求女友要傳照片

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

6國15位外賓訪台　游錫堃外送鹽酥雞、春水堂到飯店！

全文／高嘉瑜不忍了！15問淚崩回應林秉樞施暴　還被「逼簽切結書」

柯文哲續辦雙城論壇力主兩岸交流不間斷　龔正邀請柯團隊再訪上海

飯店錯失救援高嘉瑜　黃瀞瑩回應了

林秉樞指控是掌鏡者　高嘉瑜喊冤：要求我穿指定服飾

謝長廷二審吞敗PTT一片狂喜　羅智強：你真的讓大家很討厭

更多熱門

相關新聞

揭蘇貞昌非上班日搭專機宣講公投　江啟臣批：民進黨濫用國家資源

揭蘇貞昌非上班日搭專機宣講公投　江啟臣批：民進黨濫用國家資源

四大公投案在即，民進黨積極動員宣傳「四個不同意」，但國民黨立委江啟臣1日指控行政院長蘇貞昌在非上班日搭乘行政專機到台南宣講公投，批評民進黨動用國家資源來捍衛自己的政權。

快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

三接再外推兼顧生態　經長：大潭結合觀新藻礁打造新景點

三接再外推兼顧生態　經長：大潭結合觀新藻礁打造新景點

國民黨點名沈榮津、童振源、中油「花公帑宣傳公投」

國民黨點名沈榮津、童振源、中油「花公帑宣傳公投」

第4場公投意見發表會明登場　黃士修VS苗博雅戰重啟核四

第4場公投意見發表會明登場　黃士修VS苗博雅戰重啟核四

關鍵字：

藻礁潘忠正公投藍營四個同意

讀者迴響

熱門新聞

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

元元買股「半個月賺100萬」：錢多到免上通告

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

林秉樞借高嘉瑜充電器　「備份神器」揭4女私密照

林秉樞隨身帶「小肉槌」　出國偷摸舞孃胸部

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面