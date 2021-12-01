快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

▲蔣萬安率團考察藻礁。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者徐政璿／台北報導

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸。國民黨立委蔣萬安今（1日）率團前往桃園視察藻礁，經濟部次長曾文生在簡報時指出，他不否認棧橋橋墩的興建過程確實影響到藻礁，受損的藻礁僅有0.4公頃。

蔣萬安表示，蔡英文上星期也到桃園視察藻礁、三接工程與大潭電廠，並強調「三接沒有蓋在藻礁上」，然而今日現勘後，經濟部承認棧橋橋墩的興建過程，確實影響到藻礁；雖然中油已盡力減少對藻礁的傷害，實際情況仍與蔡英文的說法有所出入。

蔣萬安指出，今日他在會中做出決議，經濟部及中油公司應於12／7 凌晨、當地海域水位最低時期，邀請中研院生物多樣性研究中心陳昭倫博士，以及相關民間環保團體參與現勘，確認棧橋工程對大潭藻礁是否造成危害，以及具體危害程度，讓事實真相能夠完整呈現。

另外，蔣萬安發現環保團體曾在2016年、2018年兩度提出申請，將大潭藻礁認定為自然地景，但主管機關卻未依照《文化資產保存法》規定，召開審議會進行相關審議。2016年至今已經5年，主管機關遲遲延宕、不依法行政的作法，令人難以理解。



蔣萬安說，大潭藻礁地形極其罕見，除孕育極豐富的海洋生態系，更具有世界自然遺產價值；國際保育組織藍色任務（Mission Blue）也在2019年，正式將大潭藻礁認定為世界海洋保育「希望熱點」。因此今日我也特別要求主管機關海洋委員會正視這個問題，希望能在於兩周內，就指定大潭藻礁為自然地景依法召開審議會進行審議。

蔣萬安強調，公投是民眾透過直接民主，決定政策走向的權利，也是對「事」的一個選擇。無論是今天的藻礁考察，或是我持續辦理的食安公投街講，都是希望在公投前，讓相關資訊做到公開透明，同時呼籲執政黨別再操作公投風向、發布誤導訊息，而是走入人群加強溝通，讓民眾在12／18公投日做出自主決定。