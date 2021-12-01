揭蘇貞昌非上班日搭專機宣講公投　江啟臣批：民進黨濫用國家資源

▲江啟臣揭蘇貞昌曾在非上班日搭專機到台南宣講公投。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投案在即，民進黨積極動員宣傳「四個不同意」，但國民黨立委江啟臣1日指控行政院長蘇貞昌在非上班日搭乘行政專機到台南宣講公投，批評民進黨動用國家資源來捍衛自己的政權。

「民進黨濫用國家資源成性，花著人民納稅錢來反人民的惡跡再加一件！」江啟臣1日在臉書表示，過去總統蔡英文搭乘專機到高雄探視三立董事長，並對外表示是私人行程；但現在，蘇貞昌在非上班日的11月13日，搭乘專機到台南進行公投宣講。江斥責，「這就是公器黨用！」

江啟臣指出，《行政中立法》第9條將行政資源，定義為行政上可支配運用之公物、公款、場所、房舍及人力等資源。但想請問蔡英文、副總統賴清德、蘇貞昌、國防部長邱國正，行政專機是不是行政資源？

江啟臣再批，民進黨三巨頭從10月底以來就全國到處進行公投宣講，對外宣稱是為政策辯護，但說白了，其實是為黨而戰，動用國家資源來捍衛自己的政權。

「蘇院長搭專機宣講公投很可能只是個案，我已在立法院質詢時，鄭重要求國防部，將近期內蔡賴蘇與相關官員搭乘專機宣講公投的紀錄全部公開！絕對不能用國家資源、假公務行程，來打壓民意。」

江啟臣也說，如果蔡政府大官們搭乘專機跑非公務行程，也請國防部一併公布這些人有沒有按照慣例，繳納相關費用！按照規定，總統副總統搭乘行政專機從事非公務行程，包括非執行公務的受邀人員，均須自行付費。「陳前總統、馬前總統都做得到，蔡總統您有做到嗎？」