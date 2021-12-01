　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拒用錢洗腦！國民黨點名沈榮津、童振源、中油「花公帑宣傳公投」

▲▼國民黨召開「為人民荷包把關！反對民進黨用納稅錢洗人民腦！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「為人民荷包把關！反對民進黨用納稅錢洗人民腦！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨1日召開記者會批評民進黨行政不中立，用公帑宣傳「四個不同意」，包括行政院副院長沈榮津、僑委會委員長童振源等官員濫用權力宣傳公投，以及國營企業濫用預算刊登反公投廣告等，呼籲「拒絕用錢洗腦，還我乾淨公投！」

立委陳玉珍指出，民進黨及蔡政府為阻擋四大公投過關，全面動員宣傳「四個不同意」，日前行政院副院長沈榮津參加泛公股漢翔公司主持「F-16維修中心廠商聯誼會」時，公開宣傳「4個不同意」，而中選會主委李進勇卻說官員必須為公投案辯護，「沈榮津是當事人，不是第三者」，陳玉珍痛批，李進勇堂而皇之地為官員違反行政中立的辯護，操弄法律，罔顧基本的憲政原理與專業。按照他的講法，行政院如果是當事人，乾脆把行政中立法廢掉好了！

陳玉珍接著舉例，僑委會11月與台商總會長舉行視訊會議，討論對台美經貿關係及台灣加入CPTPP的議題，委員長童振源會後於臉書提及，世界台商憂心禁萊豬進口，將阻礙台灣參與CPTPP。然而，視訊會議應是討論如何幫助中華民國加入CPTTP，童振源將議題導向「反萊豬公投」，台商「被表態」反萊豬，不僅破壞台商總會成立28年「獨立自主、不涉入政治、不分藍綠」的傳統精神，民進黨破壞行政中立、強迫他人表態的惡例再添一樁。

文傳會前副主委鄭照新指出，民進黨治理下的中油，公然違反行政中立、刊登廣告，諷刺的是，民進黨立委趙天麟2013年就曾批評，「台電核四公投議題，用納稅錢刊登報紙半版廣告」，並主張「應該要給反對（核四）方同樣的預算與平台宣傳」，反觀如今中油稱刊登廣告是為了捍衛政策，沒有行政不中立，鄭照新質疑，難道過去民進黨立委對台電的批評是錯誤的嗎？民進黨政府不應該換了位置就換了腦袋。

文傳會副主委張斯綱指出，今年公務人員高考三級「民意與公共關係學概論」試題，將「一四五○」、「萊豬」入題，以及近日來民進黨用公帑為外國品宣傳──在雜誌上，其中一篇文章以美牛美豬照片，配上美國國旗，乍看是外國肉商的廣告，竟然是行政院的宣傳，痛批用人民納稅錢幫別國肉品大打廣告實在離譜。

文傳會副主委林家興批評，民進黨堅稱沒有國庫通黨庫，但就路邊、網路上的宣傳來看，行政院再度發揮「中央廚房」的力量，宣傳「美豬美牛一樣健康」，民進黨就在全台各地，立廣告、選舉看板把「反萊豬洗成反美豬」，散布假訊息，混淆民眾視聽，但萊豬公投主文，即「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」之中，國民黨已再三強調，主文內隻字未提美國，呼籲民進黨勿再打烏賊戰。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
林秉樞不缺女人！曾施暴、性侵「都能脫罪」　慣用伎倆曝
57歲視帝淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出
快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光
林秉樞前一天還在說謊！落網前私訊她：毀了高嘉瑜
高嘉瑜不忍了！淚崩回15問林秉樞施暴　還被「逼簽切結書」
疑妻外遇「對折封屍」！桃園狠夫伴屍16小時自首
時間管理大師！高嘉瑜進飯店的前幾天…是「她」在陪林秉樞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭蘇貞昌非上班日搭專機宣講公投　江啟臣批：民進黨濫用國家資源

快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

林秉樞前一天還在說謊！落網前私訊前綠營女立委：毀了高嘉瑜

全文／高嘉瑜不忍了！15問淚崩回應林秉樞施暴　還被「逼簽切結書」

拒用錢洗腦！國民黨點名沈榮津、童振源、中油「花公帑宣傳公投」

2022柯家軍來了　民眾黨公布首波6縣市議員參選名單26人

柯文哲：上海數位發展速度快　「我們要更努力」

第4場公投意見發表會明登場　黃士修VS苗博雅戰重啟核四

「四大公投情勢翻轉」　民進黨：目前美豬、三接仍較有壓力

5面向著手智慧台北　北市府：疫情撼動不了我們對數位轉型的堅持

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

揭蘇貞昌非上班日搭專機宣講公投　江啟臣批：民進黨濫用國家資源

快訊／經濟部坦承三接興建「傷到藻礁」　受損程度曝光

林秉樞前一天還在說謊！落網前私訊前綠營女立委：毀了高嘉瑜

全文／高嘉瑜不忍了！15問淚崩回應林秉樞施暴　還被「逼簽切結書」

拒用錢洗腦！國民黨點名沈榮津、童振源、中油「花公帑宣傳公投」

2022柯家軍來了　民眾黨公布首波6縣市議員參選名單26人

柯文哲：上海數位發展速度快　「我們要更努力」

第4場公投意見發表會明登場　黃士修VS苗博雅戰重啟核四

「四大公投情勢翻轉」　民進黨：目前美豬、三接仍較有壓力

5面向著手智慧台北　北市府：疫情撼動不了我們對數位轉型的堅持

準‧馬寇爾攜手鋼琴家嚴俊傑、盧易之 呈現聖桑斯和浦朗克經典

柯震東寧吃過敏藥也要照顧毛小孩　憶當年「狗狗陪走過低潮」

總冠軍賽前3戰7轟　兄弟打教石志偉：球員更強悍

黃健瑋訓練女兒開啟「擇偶雷達」　超妙觀點完美避渣男！

台大爆學生集體作弊醜聞　化學系：若屬實決不寬縱

永遠不缺女人！林秉樞曾施暴、性侵「卻都能脫罪」　慣用伎倆曝光

台灣大賽G4陳子豪犧牲打　首局兄弟先得分領先統一

JR紀言愷一入籃球隊隔年就解散　下戰帖鬥牛職籃選手

蘆洲家樂福店面8000萬喊賣！　專家指「自建店面靈活度佳」

揭蘇貞昌非上班日搭專機宣講公投　江啟臣批：民進黨濫用國家資源

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

政治熱門新聞

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

高嘉瑜挨打當晚聯絡他！郭正亮揭恐「抱頭躺地被踢」

林秉樞母喪出席者曝光！名單驚見賴清德

快訊／高嘉瑜淚訴還原被打那一晚

家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

謝長廷二審吞敗PTT一片狂喜　羅智強：你真的讓大家很討厭

為何遭毆還去林男母喪告別式？　高嘉瑜：對方哀求「要我體諒他」

更多熱門

相關新聞

快訊／ 朱立倫發出全黨動員令　下週出動戰車全台公投宣講

快訊／ 朱立倫發出全黨動員令　下週出動戰車全台公投宣講

4大公投進入12月決戰階段，國民黨主席朱立倫今（1日）於中常會下達動員令，要求全黨總動員，發揮團隊力量推動公投過關。朱立倫強調，我們沒有民進黨豐厚的資源，螞蟻雄兵靠大家一起來，讓這次公投展現人民的力量。

趙少康轟林秉樞：政大應開除他學籍！

趙少康轟林秉樞：政大應開除他學籍！

「顏寬恒敗相已露！」　王世堅：凸顯國民黨沒在培養人才

「顏寬恒敗相已露！」　王世堅：凸顯國民黨沒在培養人才

被綠轟薪水小偷　國民黨：蘇內閣花公帑反公投才是納稅錢小偷

被綠轟薪水小偷　國民黨：蘇內閣花公帑反公投才是納稅錢小偷

高嘉瑜遭男友施暴　國民黨中央委員竟留言「被打活該」

高嘉瑜遭男友施暴　國民黨中央委員竟留言「被打活該」

關鍵字：

國民黨四大公投藍營四個同意

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

星巴克12月連續30天買一送一登場

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

即／桃園29歲女遭封屍

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面