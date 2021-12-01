拒用錢洗腦！國民黨點名沈榮津、童振源、中油「花公帑宣傳公投」

▲國民黨召開「為人民荷包把關！反對民進黨用納稅錢洗人民腦！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨1日召開記者會批評民進黨行政不中立，用公帑宣傳「四個不同意」，包括行政院副院長沈榮津、僑委會委員長童振源等官員濫用權力宣傳公投，以及國營企業濫用預算刊登反公投廣告等，呼籲「拒絕用錢洗腦，還我乾淨公投！」

立委陳玉珍指出，民進黨及蔡政府為阻擋四大公投過關，全面動員宣傳「四個不同意」，日前行政院副院長沈榮津參加泛公股漢翔公司主持「F-16維修中心廠商聯誼會」時，公開宣傳「4個不同意」，而中選會主委李進勇卻說官員必須為公投案辯護，「沈榮津是當事人，不是第三者」，陳玉珍痛批，李進勇堂而皇之地為官員違反行政中立的辯護，操弄法律，罔顧基本的憲政原理與專業。按照他的講法，行政院如果是當事人，乾脆把行政中立法廢掉好了！



陳玉珍接著舉例，僑委會11月與台商總會長舉行視訊會議，討論對台美經貿關係及台灣加入CPTPP的議題，委員長童振源會後於臉書提及，世界台商憂心禁萊豬進口，將阻礙台灣參與CPTPP。然而，視訊會議應是討論如何幫助中華民國加入CPTTP，童振源將議題導向「反萊豬公投」，台商「被表態」反萊豬，不僅破壞台商總會成立28年「獨立自主、不涉入政治、不分藍綠」的傳統精神，民進黨破壞行政中立、強迫他人表態的惡例再添一樁。

文傳會前副主委鄭照新指出，民進黨治理下的中油，公然違反行政中立、刊登廣告，諷刺的是，民進黨立委趙天麟2013年就曾批評，「台電核四公投議題，用納稅錢刊登報紙半版廣告」，並主張「應該要給反對（核四）方同樣的預算與平台宣傳」，反觀如今中油稱刊登廣告是為了捍衛政策，沒有行政不中立，鄭照新質疑，難道過去民進黨立委對台電的批評是錯誤的嗎？民進黨政府不應該換了位置就換了腦袋。

文傳會副主委張斯綱指出，今年公務人員高考三級「民意與公共關係學概論」試題，將「一四五○」、「萊豬」入題，以及近日來民進黨用公帑為外國品宣傳──在雜誌上，其中一篇文章以美牛美豬照片，配上美國國旗，乍看是外國肉商的廣告，竟然是行政院的宣傳，痛批用人民納稅錢幫別國肉品大打廣告實在離譜。

文傳會副主委林家興批評，民進黨堅稱沒有國庫通黨庫，但就路邊、網路上的宣傳來看，行政院再度發揮「中央廚房」的力量，宣傳「美豬美牛一樣健康」，民進黨就在全台各地，立廣告、選舉看板把「反萊豬洗成反美豬」，散布假訊息，混淆民眾視聽，但萊豬公投主文，即「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」之中，國民黨已再三強調，主文內隻字未提美國，呼籲民進黨勿再打烏賊戰。