日本海底「火山浮石」飄到南台灣　屏東、台東等16處現蹤跡

▲日本火山浮石已於國內16處岸際現蹤。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

日本小笠原群島火山於2021年8月噴發，海委會推估，火山浮石噴發後陸續於10月中旬接近沖繩本島，11月中下旬接近菲律賓北部島嶼及台東沿岸等地，截至11月30日下午4點，海巡單位已發現16處岸際有火山浮石蹤跡，包括屏東旭海、台東綠島、蘭嶼等地。

海洋委員會國家海洋研究院表示，為掌握日本火山浮石的漂流動態，團隊進行洋流數值模擬，推估火山浮石噴發後陸續於10月中旬接近沖繩本島，11月中下旬接近菲律賓北部島嶼及台東沿岸等地。

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而實際結果與預估結果相符，海委會指出，火山浮石目前已隨著洋流漂流到屏東及台東等岸際，經海洋委員會海洋保育署巡查結果，目前尚未影響生態，後續將持續監控並規劃採水檢測；海洋委員會亦通報漁業署及航港局，提醒進出港船舶注意航行安全。

▲保署與海巡署以無人機空拍岸際監控浮石動態。（圖／記者許宥孺翻攝）



海委會進一步表示，國家海洋研究院、國立成功大學及 NASA科學家合作透過Sentinel 1雷達衛星資料於11月20日發現臺灣東部海域有疑似浮石群的蹤跡；11月29日起陸續接獲海巡署通報，屏東興海、旭海及台東綠島等岸際發現疑似日本火山浮石案，截至11月30日下午4點30分，海巡署東部及南部分署所轄共發現火山浮石漂流至16處岸際及港區，分布屏東興海至旭海、台東塔瓦溪北岸、綠島及蘭嶼。

海洋保育署已與海巡署運用無人機空拍岸際，以了解浮石漂浮情形，並派員就近巡查，目前尚未影響生態；後續亦規劃採水檢測，另請地方政府先籌劃清除。此外，也通知港口管理單位應加強監控適時發布航行佈告，並即時提醒進出港船舶注意航行安全，以減緩浮石漂進港內，影響船隻航安。

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