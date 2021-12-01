太狠心！浪浪遭打爆眼球大量出血恐摘除　動保團體懸賞5萬緝兇

▲動保團體接獲通報，高雄有浪浪遭打爆眼球。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄驚傳流浪犬遭打爆眼球！台灣動物緊急救援小組接獲通報，趕往高雄岡山大莊路靠阿公店溪荒地，營救一隻眼球遭人用棍棒打爆的流浪犬，恐面臨眼球摘除命運。動保團體宣布，懸賞五萬元緝兇，並強調虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反《動物保護法》的行為。

台灣動物緊急救援小組11月30日接獲通報，在高雄岡山大莊路靠阿公店溪的鄉道，近日出現一隻白色流浪犬，被人以棍棒追打，導致牠左側眼球被打爆，血流滿面，怵目驚心；附近民眾多次想靠近營救，但傷犬總是與人保持距離，不易捕捉。

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▲▼動保團體冒險垂降，將受傷的浪浪救上岸。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成率志工及獸醫師趕往現場，以麻醉吹箭營救；但傷犬中箭後，隨即竄入草叢中，並跑下阿公店溪河道，倒臥乾涸的河床；動物救援小組人員綁上安全繩，冒險垂降到河床陡坡，以接力方式，終將傷犬營救上岸，載回動物醫院救治。

台灣動物緊急救援小組醫療團隊初步檢傷後表示，傷犬約4歲，左眼球被外力重擊凸出，大量出血，目前雖已初步清創，但因傷勢嚴重，恐仍面臨眼球摘除命運；另外，該犬腳部也有受傷，均已擦藥治療中。

▲浪浪遭打爆眼球，大量出血恐面臨摘除眼球命運。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組多位志工見狗兒滿臉流血的傷勢，都相當難過，感嘆呼籲「不喜歡浪浪，也請不要傷害牠們」；發言人倪京台今天則宣布，組織決定懸賞五萬元緝兇，並強調虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反《動物保護法》的行為，將面臨重罰並坐牢；除呼籲民眾尊重生命外，也希望附近居民能提供線索，早日將虐狗惡徒繩之以法。