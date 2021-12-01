獨／日本禁外國人入境　長榮、華航停售12月赴日機票

▲長榮航空停止12月赴日本之訂位。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

新冠肺炎新型變種病毒Omicron席捲各國，日本首相岸田文雄11月29日宣布日本重新關閉邊境，30日0時起，停止外國人入境。長榮航空表示，即日起停止接受12月1日至12月31日飛往日本之新訂位，但經日本轉機者、由日本出境則不在此限制中。

根據日本媒體報導，由於世界各國正面臨Omicron變種病毒的侵襲，日本政府研議進一步加強邊境措施，並拍板11月30日起停止外國人入境。

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由於國人持續有往返日本經商、就學等需求。據了解，12月長榮航空本預計持續執飛東京、大阪、福岡等航線，華航則僅剩下名古屋航線，其餘則暫緩。但旅行社方面已收到相關訊息，日本政府要求國內華航、長榮航空先將赴日本航班鎖定關閉。

為了配合日本入境管制措施。長榮航空稍早證實，依日本國土交通省最新規範，即日起停止接受12月1日至12月31日飛往日本之新訂位，但經日本轉機者不受此限，由日本出境則也不受影響；目前長榮航空飛往日本班機均維持正常起降，但會視後續市場變化及日方相關規範。

華航內部也低調證實此事，表示本飛往日本航班即日起至12月31日暫不開放新訂位，但原訂位旅客不受影響；日本出發之航班則正常開放旅客訂位，後續將依日本國土交通省規範及旅運需求滾動式調整航班。