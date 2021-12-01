無照男撞2車！車廂清出「球棒、西瓜刀」　車主當場揮棒示範

▲蔡姓男子無照駕駛，轉彎失控撞上2部車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子無照駕駛還向朋友借車，30日晚上他開車載2位朋友回家，沒想到疑似過彎失控，撞上路邊2台汽車，而郭姓車主到場時，第一時間先將後車廂打開，打算把木棍、鋁棒和西瓜刀帶回家，還辯稱是「要打棒球」，被警方看到立刻沒收，並依法裁處。

▲蔡姓男子向郭姓友人借自小客車在女友、友人回家。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起交通事故發生在11月30日晚間11點多，20歲蔡姓男子開車載著女友和2位朋友，他先將女友送返家後，接著要把借來的車子還給郭姓友人，沒想到行經三民區覺民路時，疑似車速過快、過彎失控，擦撞到灰色自小客車再撞擊到黑色休旅車車頭。

事故造成蔡姓駕駛大腿骨折，車上2位友人也都受輕傷送醫，而蔡男所駕駛的銀色自小客車全撞爛，不僅擋風玻璃碎裂，地上也全是碎片；而黑色休旅車本來是停在停車格內，也因大力撞擊而扭轉方向。

▲▼灰色轎車驚險閃過，但黑色休旅車卻被撞慘。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步調查，肇事的蔡姓男子經酒測無酒精濃度反應，不過他沒有駕照，車子是向郭姓友人借來的，因此通知郭男到場釐清。

沒想到郭姓男子抵達現場，第一時間竟是打開後車廂，並拿出2根木棒、1支鋁製球棒和1把西瓜刀，並做出揮棒動作，現場記者詢問：「車上怎麼有刀棍？」郭男表示，因為車子撞爛只能報廢，所以開車來，要把那些工具帶回家放。記者追問：「是要打棒球嗎？」郭男說：「對阿！」

▲郭姓男子當警方面前拿出刀械、球棒。（圖／記者許宥孺翻攝）

但是郭男的行為全被警方看在眼裡，依法沒收並帶回派出所釐清，郭男則坦承，車內的球棒、刀械是他放在車內的，已放置許久，是為了防身用。

警方訊後將郭男、蔡姓駕駛依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款無正當理由，攜帶具有殺傷力之器械函請裁處，並依法將該器械沒入。另查蔡姓駕駛未領有汽車駕駛執照，將依法掣單舉發。至於是否將郭男等人註記為「球棒隊」，警方表示，該3人非特定須註記之對象。

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