愛購台東消費季登錄破6千萬元　今首波抽獎縣長加碼抽10萬現場嗨翻

▲愛購台東消費季首抽獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推出的2021愛購台東消費季，累積登錄消費金額突破6千萬元，1日下午進行第1次抽獎，台東縣長饒慶鈴特別現身親自抽出iPhone 13 pro、GOGORO、農會10萬禮券等大獎，更當場加碼抽10萬元現金，饒慶鈴於現場call out ，結果是正在縣府大門執行量測體溫的安心上工彭姓同仁得獎，造成一陣驚喜。

愛購台東消費季從11月12日開跑至今，累積消費登錄發票及收據金額達6,124萬3,658元，於今日進行第1次抽獎，並由政風處派員全程監證抽獎過程，縣長饒慶鈴在財政及經濟發展處長章正文陪同突現身抽獎現場，為今日抽獎帶來意外加碼驚喜，在政風處見證下，一一抽出得獎序號，公開得主，分別為GOGORO 得主序號為 120168、IPHONE 13 為114420、農會10萬禮券序號111219，縣長加碼10萬現金 抽中序號120351。

縣長饒慶鈴表示，活動自開跑至今不到1個月即突破6千萬元，除展現驚人消費力，更凸顯消費大眾對活動的積極參與，今年度採取月月抽獎模式，從12月起至明年3月，每月都會抽出近40個獎項，且月月抽iPhone 13 pro、GOGORO等大獎，期盼能持續提升台東經濟，歡迎縣民與觀光客在台東消費，消費越多中獎機會越多。



今天參與抽獎的為11月12至30日截止登錄的民眾，共計抽出有Gogoro VIVA Lite、iPhone 13 pro、德國雙人ZWILLING炒鍋、飛利浦全自動義式咖啡機、DYSON智慧空氣清淨機、購夠台東萬元折扣碼、住宿券、熱氣球自由飛、綠島瘋狂行、池農特等米等獎項，共計抽出38名幸運得獎者，縣府提醒得獎人收到得獎通知後，請於2週內領獎，以免喪失得獎權益。