睽違50天！陳其邁突開防疫直播…第一句差點冒冷汗　只為這2件事

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府1日召開防疫會議會後記者會，市長陳其邁表示，高雄防疫旅館數量充足，建議返台者，盡量在防疫旅館住滿14天，另外，也因應新變種病毒Omicorn，呼籲民眾盡快打疫苗，目前國內仍維持高強度邊境防疫，民眾不須過度擔心。

「放心！我們還是保持零個案！」高雄市長陳其邁1日主持防疫會議，這是睽違近2個月，高雄市政府重啟防疫會議會後記者會，但是突然重啟直播，陳其邁一開場就趕緊喊話市民「別擔心，高雄市已經過100天沒有本土個案，代表社區沒有病毒。」

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▲春節檢疫3方案。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，因應農曆春節入境人潮，中央提供3種檢疫方案，高雄防疫旅館房間充足，強烈建議返台居家檢疫者，盡量選擇A方案，也就是在防疫旅館住滿14天；B方案是10天在防疫旅館，4天在家居家檢疫；C方案，假如你已經打滿2劑疫苗，7天自費入住集中檢疫所或防疫旅館，7天可以回家居家檢疫。

陳其邁強調，預防重症，還是要打疫苗，過去民眾都習慣上1922平台預約疫苗，不過現在合約醫療院所不用預約，隨到隨打。

▲陳其邁呼籲盡速施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

面對Omicorn強烈攻勢，陳其邁也特別拜託，「秋冬要來了， omicron的部分要做好防疫準備，目前台灣還是邊境防疫，維持高強度邊境防疫，我想只要落實，其實它還是屬於飛沫傳染，所以大家不用過度擔心」。

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