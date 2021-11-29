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快訊／圍堵Omicron！　侯友宜：準備加強版「第三劑」

記者徐政璿／台北報導

新的新冠病毒變異株Omicron本月上旬在非洲南部（波札那、南非）現蹤並快速傳播，引起各國恐慌。新北市長侯友宜今（29日）表示，他過去很早就呼籲要準備好「第三劑」，畢竟病毒隨時會產生變化，也請還未接種的民眾趕快接種，並持續戴好口罩。

▲▼新北市長侯友宜出席中信特攻職業籃球隊新北市冠名暨開季記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜表示，去年Delta還沒有入侵的時候，他就呼籲要準備「加強版的第三劑」，因為病毒會隨時變化，過去有Delta，現在又有Omicron，是隨時在接受病毒挑戰，所以政府一定要做好齊全的準備。

侯友宜強調，自己在去年6月至7月國內疫情爆發期間，就不斷提醒，第三劑是正確方向，尤其針對青少年的保護，更是不能掉以輕心，專家學者應該趕緊評估在適當時機讓青少年打第二劑。

侯友宜呼籲，還有很多沒打疫苗的長者，或是需要更強保護力的民眾，應該要趕快接種，增強自身保護力，如此一來不管病毒如何變化，都較能免於被病毒侵襲。

此外，針對邊境防疫政策表示，侯友宜認為，雖然台灣目前對6個高風險國家採取嚴格的14天集中檢疫，但政府一定要隨時注意能快速調整步伐，因為國際上幾個國家及鄰近的香港都已經有零星個案出現，所以還是要做好阻絕於境外，這是最嚴格的把關方式，也是防疫不二法門。

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