這棟樓他佔7層　萬華角頭侵吞房產手法曝！檢聲押法院放人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊30日宣布破獲萬華區華西街幫方姓角頭及旗下成員涉嫌以偽造本票、債權證明介入侵吞法拍屋、民眾閒置不動產產權，警方3月接獲被害人報案指稱委託出售房地產，卻遭對方持假本票、張貼黑幫恐嚇告示方式低價侵吞他們位於竹北7層樓房產；刑事局10月間行動逮捕華西街幫方姓角頭及幫眾、侵吞房地產共犯8人到案。

▲萬華華西街幫眾涉嫌介入房屋買賣偽造本票方式侵吞民眾房產，刑事局幹員逮捕陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：今年3月接獲家住竹北的楊姓女被害人出面報案，指稱有華西街幫背景的陳男（44歲）自稱熟稔房地產買賣，她因一時不察委託對方販售名下位於竹北地區的7-10樓房地產，之後連4-6層女被害人的房產也遭侵吞。

▲萬華華西街幫眾涉嫌介入房屋買賣偽造本票方式侵吞民眾房產，警方逮捕該幫方姓角頭。（圖／記者張君豪翻攝）

未料噩夢就此展開，陳姓男子先後偽造假借據、假本票等方式先向法院聲請債權裁定後，讓該物件陷入債權執行法拍，陳男再教唆小弟去爭議房屋張貼「與黑道兄弟有糾紛」告示，讓法拍投資者、屋主陷入恐懼不敢投標或轉賣。

▲萬華華西街幫眾涉嫌介入房屋買賣偽造本票方式侵吞民眾房產，張貼恐嚇告示讓投資者卻步。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男憑藉自身從事房地產相關背景，並向華西街幫角頭方男（64歲）請益，先後率續以該手法侵吞位於竹北區還有台北市萬華區的爭議房產，其中位於萬華區梧州街遭該幫會侵吞的查封違建屋，因年久失修導致一名新北市55歲男子失聯後，7月5日被發現陳屍該法拍屋地下室水坑中。

▲萬華華西街幫眾涉嫌介入房屋買賣偽造本票方式侵吞民眾房產，警方查扣贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器發現，該男疑似摸黑在該房產旁小便，卻不甚踏空摔入地下室水池溺斃，陳嫌等人因爭產侵吞有爭議的法拍屋物件，卻因此遭刑事局幹員追訴過失致死罪嫌。

刑事局蒐證完備後，回同台北市松山、信義警分局共組專案小組，10月13日申請拘票、搜索票到台北、新北市等地逮捕華西街幫方姓角頭、陳姓兄弟檔等涉案團夥8人到案。

警方並當場查扣作案手機、本票、支票、筆記本、人頭身分證、公司設立登記暨公司大小章、存摺…等證物、現金新臺幣數十萬元及扣押不法所得房產1棟等不法事證、營利所得。警方訊後依觸犯組織犯罪條例、過失致死罪、偽造有價證卷、恐嚇、詐欺等罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官訊後聲押，法院裁定涉案陳男等人5至30萬元交保候傳。

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