北市暫緩自購第3劑疫苗「保留預算科目」　國民黨團：做法可接受

▲台北市議會國民黨團書記長王欣儀。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府編列的明年度預算中，有28億元要拿來購買新冠肺炎第3劑加強劑疫苗，但台北市長柯文哲30日表示，因衛福部長陳時中說已買3500萬劑第三劑疫苗，所以北市就先保留預算科目，將經費變成1000元，必要時再追加預算。面對北市府將第三劑疫苗預算變保留科目，台北市議會國民黨團書記長王欣儀表示，此做法可以接受。

針對北市府第3劑疫苗的28億預算改為1000元，並變成保留科目，王欣儀30日受訪時指出，台北市衛生局長黃世傑有到議會溝通，表達中央回函關於第3劑疫苗一事，中央認為疫苗採購量已足夠因應第三劑疫苗使用，且地方政府採購疫苗仍要循台積電模式，由中央徵用，無法優先給台北市民，且加上開放混打政策，第三劑疫苗如何混打，得由中央決定。

王欣儀提及，若台北市政府自購疫苗，無法採購大量且不同廠牌的疫苗混打，基於這些原因，加上目前疫情較為穩定，台北市政府希望保留預算科目，若未來有需求，還是可以考慮採購，所以保留預算科目，暫時不編列預算自購疫苗。

至於過去台北市議會國民黨團支持柯文哲自購疫苗，現在暫時不採購，國民黨團是否能接受？王欣儀說，由於時間環境的變化，當時要求購買疫苗，北市府也編列預算採購，但後續鴻海等企業採購疫苗，使疫苗量充足，現在第三劑疫苗應可因應，且又是保留科目可彈性因應，也是可以接受。