快訊／議員爆柯文哲「不買第三劑疫苗了」　黃珊珊：中央認為疫苗已足夠

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前提出明年度預算，其中28億元要拿來購買新冠肺炎第3劑加強劑疫苗，台北市長柯文哲日前表示，要發函衛福部，確認中央疫苗採購計畫為何，再來決定該筆預算怎麼處理。不過台北市議會民進黨團總召梁文傑30日於臉書提及，台北市政府決定不買疫苗了，「買不到就老實承認，我當然支持。」

梁文傑30日於臉書指出，北市府決定不買疫苖了，跑來問身為台北市議會民進黨團總召的他支不支持，「你們（台北市政府）用公開招標的方式本來就買不到，也許只有高端會來標，但柯文哲把高端黑成這樣，你們也不敢買，買不到就老實承認，我當然支持。」

對此，台北市副市長黃珊珊接受電訪時回應，衛福部近日已經回函，會拿中央的說法跟議會報告，如果中央購買疫苗量足夠，北市府就考慮不買，並先向各個黨團、議員報告，之後再正式對外說明。

至於梁文傑稱北市府買不到疫苗，黃珊珊說，對議員的意見都表示尊重，但現在的問題是中央認為已自購很多疫苗，且數量都足夠，這部分會再和議會做說明，程序上就是先跟議員初步報告，之後再正式對外公告。

▼台北市議員梁文傑爆料，台北市政府決定不買疫苗了。（圖／翻攝梁文傑臉書）