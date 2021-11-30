北市不買第三劑疫苗？柯文哲：28億預算先不編　保留科目經費1000元

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府明年度預算中的28億元，要拿來購買新冠肺炎第3劑加強劑疫苗，不過台北市議會民進黨團總召梁文傑30日於臉書提及，台北市政府決定不買疫苗了。對此，台北市長柯文哲回應，衛福部長陳時中說已購買3500萬劑疫苗，目前北市府就先保留預算科目，並將經費變成1000元，必要時再追加。

針對梁文傑稱北市不買第3劑疫苗，柯文哲30日指出，不是不買，而是保留預算科目就好，但是錢先不用編，保留一個彈性，自己已經跟衛福部長陳時中問過，對方也有正式公文，「原則上還是要彼此信任，他（陳時中）說已經買了3500萬劑（第三劑）疫苗。」目前就保留預算科目，將經費變成1000元，必要時再追加預算。

至於梁文傑批評北市府採購方式只能買到高端疫苗，柯文哲說，因為預算是8月編列的，當時疫情相當緊急，中央疫苗進貨不穩定，但現在看來慈濟、鴻海、台積電都買得到，代表北市府若真的要買的話也買得到，目前沒有急迫性，還是要回歸務實。

柯文哲表示，新冠病毒變異株Omicron目前仍待觀察，包括疫苗抵抗力多強，如果打過完整疫苗後就不會感染，那就不需要擔心；目前數據顯示，對沒接種過疫苗的人傳播速度快，但對已打過疫苗的人目前尚無資料，因此無法判斷，「疫情是隨著證據、資料累積做政策調整，並邁向所謂新常態，就是應變跟保險。」