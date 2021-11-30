高嘉瑜遭男友毆打！柯文哲：被暴力對待不是妳的錯　一定要勇敢站出來

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料，被43歲男友林秉樞家暴，對方施暴痛毆、鎖喉、拖行，且因為林秉樞不時以親密影片威脅，讓高嘉瑜不敢分手。面對和自己關係友好的高嘉瑜被施暴，台北市長柯文哲30日表示，對婦女的任何形式暴力，包括精神虐待或高壓控制都不被允許，應受法律制裁，任何理由都不能合理化施暴行為。

柯文哲30日於臉書表示，嚴厲譴責暴力，對婦女的任何形式暴力，包括精神虐待或高壓控制，都不被允許，應該受到法律制裁。台灣婦女撐起一片天，在家庭、經濟、政治和社會，各領域都有著重要貢獻，媽媽、太太、姊妹跟女兒都是最親密最重要的人，應該互相扶持照顧。

柯文哲提及，根據統計，2020年台灣竟有7萬5083位婦女受到家庭暴力，她們遭配偶、前配偶、同居人，或者其他家庭眷屬施暴；有些婦女不敢反抗，更多人是因為愛、想維護家庭而選擇隱忍，實際受暴的婦女人數恐怕比通報的更多。

柯文哲指出，有婦女團體統計，婦女在意識到自己被施暴、產生危險之前，平均已經歷過7次暴力循環，身上的傷會復原，但精神上的壓力卻很難化解，甚至影響生活與人際關係。

最後，柯文哲強調，所有的人都不應該被威脅，要禁止用暴力對待其他個體，任何理由都不能合理化施暴行為，「被暴力對待不是妳的錯，如果有需要，請一定要勇敢為了自己、也為了你所愛的人站出來尋求保護。」

而柯文哲30日上午出席公開活動前稱，「打人一定不對，還是要譴責暴力。」並有以好友身份關心高嘉瑜；會後再被媒體追問，上一次與高嘉瑜見面是何時？柯文哲說，高嘉瑜當立委後就很少見面了，台北市社會局長周榆修已有先打電話關心。