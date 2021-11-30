共機頻擾台！議員籲柯文哲在雙城發聲　北市：基於照顧民眾福祉善念對談

▲北市府副發言人魏佑任。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇將於12月1日登場，台北市議員林穎孟30日表示，台北市長柯文哲曾於總質詢承諾，要在雙城論壇反映，請中國大陸不要再做軍機擾台的事情，呼籲柯文哲「說到做到」。對此，台北市政府副發言人魏佑任回應，兩岸之間的其他問題需要對話，台北市會基於照顧民眾福祉的善念來對談。

林穎孟30日於臉書指出，柯文哲於10月總質詢時，曾經答應過要在12月雙城論壇向中國大陸反映，不要再做軍機擾台的事情，這種侵犯行為將無益於雙方交往，請柯文哲記得說到做到。

林穎孟提到，柯文哲前陣子於臉書說共機擾台、中國大陸阻擋台灣加入國際組織、鳳梨釋迦蓮霧等農產品被停止進口，所以兩岸更需要對話，這些言論說得很好，台灣與中國大陸確實需要對話，「雙城論壇確實是一個很好的對話機會。」

林穎孟認為，如果雙城論壇要符合柯文哲過去一貫的論調「對等尊嚴」，那柯文哲就必須充分讓中國大陸認知，任何對等交往，都必須建立在互不侵犯的前提上。

針對林穎孟呼籲柯文哲做到承諾，在雙城論壇反映軍機擾台問題，台北市政府副發言人魏佑任表示，雙城論壇為台北和上海兩市交流的平台，透過這平台，兩市就市政及民生相關議題進行對話，至於兩岸之間的其它問題也需要對話，台北市會基於照顧民眾福祉的善念來對談。