　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高嘉瑜驚傳被家暴！蘇貞昌聲援　痛斥男打女豬狗不如

▲▼立法院 立委高嘉瑜剪髮新造型。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜驚傳被家暴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料遭男友家暴，該男施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷，高嘉瑜後也至台大醫院驗傷。對此，行政院長蘇貞昌表示，譴責任何暴力，「男人打女人更是豬狗不如」。

高嘉瑜11/11參加民進黨在台北市內湖舉辦的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，她在場高歌《玻璃心》，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨台北市黨部主委吳怡農都出席。

《鏡週刊》報導，高嘉瑜在說明會結束後，和男友林秉樞入住新北市板橋一間飯店。未料，林發現高與前男友密集傳訊息，竟對她拳打腳踢，造成身體多處瘀傷。

以往常PO出個人照的高嘉瑜，雖在被打隔天、11/12有貼出和賴清德的合照，但這是拍於11/11公投說明會時，當時她還未受傷；她一直到事發後第6天、11/17，才PO出和政大法律系教授楊淑文的合照，照片中，可見她的脖子有疑似瘀青。

高嘉瑜之後陸續有公開行程，包括11/20出席北市南港修德國小運動會，高唱《玻璃心》；11/21南下嘉義，幫立委蔡易餘站台公投說明會；11/22出席「Deepfake以假亂真」記者會；她11/28到台南和立委郭國文採菱角，照片中也可見她右手有瘀青。
 

►KANGOL超溫暖奶茶色大學T打折了

ET快訊
高嘉瑜20年初戀分手後超展開！　她去年1句洩端倪
快訊／高嘉瑜首發聲 「希望不要有下一個受害者」
根本不是板橋林家人！　林秉樞真實背景曝
Omicron魔王12月入侵台灣？　陳時中：不排除這可能
看新聞才知女兒被打！　高嘉瑜母心疼說話了
快訊／爆痛毆高嘉瑜！林秉樞扯「喪母之痛」3點回應了
快訊／高嘉瑜一早現身立院　簽到後離去
快訊／鈕承澤今入獄！　性侵劇組女員工關4年
徐旭東首表態「反台獨」！　2件事讓他最著急
快訊／5縣市大雨特報！　冷氣團夾雨彈襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／高嘉瑜坦言遭男友毆打　親曝正在彙整資料準備公開

家暴卻裝好男人！高嘉瑜男友「雙面文」曝光　曾說自己多禮、忍讓

快訊／高嘉瑜遭男友施暴首發聲 　「希望不要再有下一個受害者」

高嘉瑜傳被家暴！　柯文哲「以好友身份關心」：打人一定不對

黃捷痛罵高嘉瑜男友「爛人」　怒轟：最親密人也拿私密影像威脅

「給她一點時間」　王婉諭不捨高嘉瑜：零容忍、不該允許任何暴力

看新聞才知女兒被打…高嘉瑜母「全不知情」心疼：沒帶過男生回家

ET民調／34.3%不同意三接遷離大潭藻礁　57.7%同意反萊豬進口　

高嘉瑜遭男友痛毆、控制行動　范雲聲援：謝謝她勇敢站出來

快訊／高嘉瑜遭施暴　立法院長：難過！男女動口不動手

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

快訊／高嘉瑜坦言遭男友毆打　親曝正在彙整資料準備公開

家暴卻裝好男人！高嘉瑜男友「雙面文」曝光　曾說自己多禮、忍讓

快訊／高嘉瑜遭男友施暴首發聲 　「希望不要再有下一個受害者」

高嘉瑜傳被家暴！　柯文哲「以好友身份關心」：打人一定不對

黃捷痛罵高嘉瑜男友「爛人」　怒轟：最親密人也拿私密影像威脅

「給她一點時間」　王婉諭不捨高嘉瑜：零容忍、不該允許任何暴力

看新聞才知女兒被打…高嘉瑜母「全不知情」心疼：沒帶過男生回家

ET民調／34.3%不同意三接遷離大潭藻礁　57.7%同意反萊豬進口　

高嘉瑜遭男友痛毆、控制行動　范雲聲援：謝謝她勇敢站出來

快訊／高嘉瑜遭施暴　立法院長：難過！男女動口不動手

宏達電聘雇「虛擬店員」實現元宇宙生活　時薪492元、17日開始上班

快訊／高嘉瑜坦言遭男友毆打　親曝正在彙整資料準備公開

毒販遭控殺害姨丈黑吃黑　無期徒刑更四審再改判無罪

媒體人轉職當房仲　想賺「沒有天花板的薪資」只為一件事

「趕快分手！」高嘉瑜遭男友施暴　粉絲湧入FB：心疼我們女神

愛吃花生還一道菜分3天吃　他肝長「棒球大腫瘤」爆瘦10公斤

家暴卻裝好男人！高嘉瑜男友「雙面文」曝光　曾說自己多禮、忍讓

中橫64.5公里10ｍ高樹木倒塌　橫阻車道全封閉緊急排除中

浪漫一日遊穿越仙氣銀瀑走進無人車站！瀑布秘境走路5分鐘就到

燃燒金紙燒毀蚵寮火勢猛烈險波及民宅　幸搶救得宜險釀災禍

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

政治熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

高嘉瑜「恐怖男友」照片曝光　黑歷史起底

甜蜜開房竟反遭毆　高嘉瑜回應了

高嘉瑜愛情長跑20年沒結果　「學弟前男友」現況超展開

高嘉瑜傳遭鎖喉拖行　挨打1週後才露面影片曝

高嘉瑜鬼祟變裝直擊！　傳前男友亂爆她私事

高嘉瑜遭男友狂毆　神隱6天才PO照驚見瘀青

快訊／蘇貞昌聲援高嘉瑜：男人打女人豬狗不如

高嘉瑜助理費帳本流出　未爆彈恐讓她官司纏身

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜驚傳被家暴　李彥秀心疼：希望嘉瑜要勇敢、不要姑息

高嘉瑜驚傳被家暴　李彥秀心疼：希望嘉瑜要勇敢、不要姑息

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料遭男友家暴，該男施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷，高嘉瑜後也至台大醫院驗傷。對此，前國民黨立委李彥秀聲援高嘉瑜，李表示，看到高嘉瑜遭遇家庭暴力，自己相當心疼，更要譴責施暴者，「希望嘉瑜要勇敢、不要姑息，反對暴力！」

徐旭東遭中國開鍘後投書反台獨　蘇貞昌：中共蠻橫世界唾棄

徐旭東遭中國開鍘後投書反台獨　蘇貞昌：中共蠻橫世界唾棄

高嘉瑜傳被男友痛毆　北市：已主動關心

高嘉瑜傳被男友痛毆　北市：已主動關心

高嘉瑜男友遭起底　曾受訪大聊「柯要拿下總統府」

高嘉瑜男友遭起底　曾受訪大聊「柯要拿下總統府」

國民黨嗆停審預算　蘇貞昌酸：領人民薪水不上工

國民黨嗆停審預算　蘇貞昌酸：領人民薪水不上工

關鍵字：

行政院蘇貞昌高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

工安新人督導　工人酸：你最沒用

「最強凍齡台女星」是她！日本人看臉猜26歲…一聽答案驚呆

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面