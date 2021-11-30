高嘉瑜施暴男友身份遭起底　曾受訪大聊「柯文哲要拿下總統府」

▲高嘉瑜男友林秉樞（右）2019年曾接受廣播媒體訪問。（圖／翻攝自POP Radio聯播網YouTube頻道）

記者呂晏慈／台北報導

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴，男友林秉樞身分也被起底，傳出他是板橋林家後代，目前43歲還在攻讀博士班。據悉，林男現在政大念博士班，專攻政治哲學及中國研究，近年林以Raphael Lin為筆名，常在媒體投稿及撰寫專欄，2019年7月曾接受廣播節目「POP大國民」專訪，暢聊「柯文哲的目的不是拉下蔡英文，而是拿下總統府」。

高嘉瑜遭週刊爆料被林男家暴後，林男的學經歷、過往言論也逐一被翻出，他曾在2019年7月23日以「專欄作家 Raphael」身份接受廣播媒體訪問，主持人蔡詩萍當時開玩笑說，林男要他用「Raphael」介紹他，「他顯然對他自己的臉比較有信心，對他的名字比較沒有信心」，並介紹林男擁有政治、財經、金融、藝文等專業；林則說，他常寫政治的專欄和評論，除在網路媒體「關鍵評論網」固定撰文，也會投書「蘋果日報」等媒體。

林秉樞還大膽評論政治時局說，台北市長柯文哲的粉絲與時代力量重疊，也有很多傾向民進黨的支持者，柯裝「墨綠」一開始確實也與民進黨走很近，「他的變色速度很快、改正自己的速度也很快，精算的統計科學也蠻厲害的」，例如他相信民調、空戰起家講話比較無厘頭、掌握網路聲量也做得不錯。