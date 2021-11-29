Omicron來勢洶洶！　他預言明年「這一天」過後危機解除

記者唐詠絮／綜合報導

新冠肺炎爆發至今已2年，在疫情可以消緩之際，近日再爆出非洲各國遭到新變異病毒株Omicron席捲，日本也在稍早對外公布從明(30)日起，停止外國人入境；民俗大師廖大乙大膽預測，凡事都要「萬事小心」，目前最重要的還是盡量避免報復性出遊，直到明年2月「立春」節氣過後，危機才能漸漸解除。

▲知名民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

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▲廖大乙擔憂民眾群聚。（圖／廖大乙提供）

廖大乙曾於2019年台灣燈會時，不諱言的指出，今年受到無立春的極陰年影響，磁場大亂，預言會有不明瘟疫流傳在在民間，奉勸民眾做任何事都要很小心；對環境變遷感知敏銳的虎頭蜂在近年疫情猖獗時較少出沒，近期也沒有恢復活躍的跡象，表示疫情仍有復發的可能性，提醒政府和民眾不能掉以輕心。

屏東10月31日發生王船卡住漁豐橋，鵬灣大橋升起時故障，雖然大鵬灣風景區管理處有出面說明是角度感應器異常橋才卡住，但廖大乙卻認為，這都是因為王爺掌管除瘟解煞，以此提醒國人對疫情仍不可輕忽。

▲東港迎王祭典燒王船儀式 。（圖／民眾提供）

廖大乙說，他最近外出看到許多民眾不戴口罩，令他憂心忡忡，尤其年關將至，屆時將會有大批民眾返抵國門，「新年頭舊年尾都是不吉兆的月份」，要緩解封，恐怕得等到過年農曆年後，更憂心民眾報復性出遊群聚，會帶來一發不可收拾的後果，奉勸國人出遊小心為最上策，務必做好防範。