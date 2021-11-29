香港發現第3例Omicron　患者來自奈及利亞

▲香港發現3例Omicron移入病例，將加強各項防堵措施。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港29日再新增1例境外移入Omicron變種病毒病例，患者來自奈及利亞。香港食物及衛生局局長陳肇始表示，目前香港累計3例Omicron病例，均為境外移入，政府已成功堵截，未進入社區。

陳肇始指出，在Omicron的威脅下，將加強兩方面工作，包含針對出現Omicron病例的地方，加強對有關人士的登機及檢疫要求，還有加強病毒檢測及基因排序工作，希望以最快時間偵察出有關移入個案。

陳肇始提到，正繼續密切監察不同地區的疫情，會將所有出現Omicron病例的地區，全納入「高風險A組指明地區」，如果個別地區涉及Omicron的風險較高，例如當地已發現懷疑社區感染，香港將對相關抵港人士實施比其他A組地區更嚴格的檢疫及檢測要求，包括到竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間需要每天檢測，之後再到指定酒店接受餘下14天，期間需接受更頻密檢測。

陳肇始說，這個安排已適用於非洲南部8個地區，會按風險程度適用於更多A組地區，詳情稍後公布。

陳肇始強調，Omicron是自疫情爆發流行以來，出現最多突變的變種病毒， 可能更具傳染力、影響疫苗有效性，及可能增加再次感染的風險，「由於全球擴散速度極快，政府必須比嚴陣以待更嚴陣以待，以最高規格防疫措施，防止流入社區。」