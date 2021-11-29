Omicron剋星來了！莫德納開始研發新疫苗　最快2022年初面世

"If we have to make a brand new vaccine, that's going to be early 2022" in terms of when it's available, says Paul Burton, Chief Medical Officer of Moderna



"We've mobilised hundreds of people... we started that really early on Thursday"https://t.co/RsskjmFkLd #Marr pic.twitter.com/tZCNTqg0kf — BBC Politics (@BBCPolitics) November 28, 2021

記者葉睿涵／編譯

被譽為「新魔王」的Omicron變種病毒已開始在全球擴散，但科學家至今還不清楚現有的新冠疫苗是否能抵抗Omicron，抑或需要研究新的疫苖配方。莫德納首席醫療官伯頓（Paul Burton）28日宣布，該公司最快可以在2022年初推出專門針對Omicron的新疫苗，並大量供應市場。

據CNBC報導，伯頓在BBC《安德魯·馬爾秀》（Andrew Marr Show）中指出，「我們應該會在未來數週內得知現有疫苗在面對Omicron時還剩多少保護力，但MRNA疫苗的非凡之處在於莫德納可以快速應變，因此如果我們必須研發一種全新的疫苗，我認為我們可以在2022年初做到這點，並在隨後大量供應市場。」

▲莫德納有望在2022年初推出Omicron疫苗。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）26日已將Omicron病毒列為「高關注變異株」（VOC）。儘管WHO目前還不清楚Omicron是否更具傳染性，或是更易導致重症，但專家表示，初步數據表明南非的住院率正在上升，而且Omicron的棘蛋白擁有至少32種突變，讓它更容易與人體細胞結合與傳播病毒。

伯頓指出，也許目前的疫苗仍可為人們提供一些保護力，但這取決於接種者的接種時間，因此他呼籲尚未接種疫苗的人要趕快接種疫苗，而符合資格的人也應盡快注射加強劑。莫德納發布聲明指出，該公司已在感恩節上午「動員數百人」開始研究Omicron。

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