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社會 社會焦點 保障人權

「賣家幫」吸金無預警倒閉　被害人揪團到刑事局控訴

記者張君豪／台北報導

警政署165反詐騙專線近來湧進不少加入「賣家幫」電商交易平台投資遭詐騙案件，賣家幫官網甚至在27日無預警關閉，讓不少投資民眾驚覺遭到詐騙出面報案；29日下午，「賣家幫被害人自救會」代表梁姓男子到刑事局召開記者會，希望警方提供協助，刑事局則證實將由外勤大隊受理報案後積極偵辦。

▲刑事局打擊詐欺犯罪中心股長邱佩俞針對賣家幫吸金詐騙案件進行回應。（圖／記者張君豪攝）

▲賣家幫吸金詐騙案，被害人梁先生29日下午揪團到刑事局外召開記者會。（圖／記者張君豪攝）

根據165反詐騙專線統計，截至11月28日受理「賣家幫」詐欺案件共278件，警方羅列被害人投資採損金額高達2756萬餘元新台幣。警方初步調查發現「賣家幫」共有3個官網，期間不斷變換網址。警方指出，賣家幫的詐騙手法主打「零風險穩賺不賠」，聲稱協助網拍賣家找到買家，民眾最少僅需投入500元現金就可透過該平台「雲計算虛擬下單技術」建立空氣單。

▲刑事局打擊詐欺犯罪中心股長邱佩俞針對賣家幫吸金詐騙案件進行回應。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局打擊詐欺犯罪中心股長邱佩俞針對賣家幫吸金詐騙案件進行回應。（圖／記者張君豪攝）

簡單來說就是會員無須購買商品，僅需分享網站資訊並招募會員入會，就可賺取高額回饋，刑事局指出該集團營運詐騙模式和2020年盛行一時的「蝦皮集單」、「友點讚」假投資APP一模一樣，呼籲民眾慎選投資管道，坊間投資只要標榜「零風險穩賺不賠」幾乎都是詐騙集團話術。

「賣家幫被害人自救會」代表梁先生表示，賣家幫平台成立後，他認為有獲利空間加入儲值，跟親友借貸投入約800萬元新台幣，並介紹30多名好友加入投資賺錢，賣家幫平台允諾投資者投入現金、2.5個月就可翻倍獲利，期間如果招募一定會員加入並投資，就可把獲利率從45%提升到60%，最高上限為85%，導致誤信民眾趨之若鶩。

梁男指控，日前發現投資金額無法領出後，賣家幫平台無誤警關閉，臉書社團、LINE投資群組也關閉無法聯絡上業者，29日下午他與多名財損數百萬元被害人，相約到刑事局外召開記者會，控訴該平台涉及吸金詐騙。

刑事局則由外勤偵二大隊依規定受理報案，警方查出，「賣家幫有限公司」設立在高雄市苓雅區，為求偵辦速度，製作完被害人筆錄後，會把相關資料彙集給該局南部打擊犯罪中心盡速展開調查。

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